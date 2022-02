MotoGP | Test Sepang, Giorno 2: Bastianini vola prima del diluvio

La pioggia ha lasciato invariata la classifica della seconda giornata dei test collettivi di MotoGP fino alla bandiera a scacchi. Di fatto, i piloti oggi hanno avuto a disposizione solamente fino a poco prima delle 14 locali, quando un violento acquazzone si è abbattuto sulla pista, ma a giudicare dai tempi hanno sfruttato al meglio il tempo a disposizione, visto che sono 13 i piloti in meno di mezzo secondo e 17 quelli che sono scesi sotto all'1'59".

Dopo un'ora circa, l'intensità della pioggia è calata fino a cessare del tutto nell'ultima ora, quindi sono in diversi quelli che hanno continuato a girare anche con la pista bagnata, capitanati ovviamente dagli esordienti, che non hanno rinunciato alla loro prima opportunità per guidare una MotoGP in queste condizioni. Tuttavia, questi chilometri di esperienza non hanno portato ad alcuna variazione nella classifica.

Test Sepang MotoGP: Bastianini guida la riscossa Ducati

A dettare il passo alla fine quindi è stato Enea Bastianini, che con il suo 1'58"131 ha messo a referto il nuovo primato ufficioso del tracciato malese al termine di una giornata nella quale ci sono stati altri cinque piloti capaci di scendere sotto alla best pole oltre al portacolori del Gresini Racing, che comunque ha confermato di aver fatto un passo avanti deciso con il salto dalla GP19 alla GP21.

Rispetto alla prima giornata, però, si è visto un passo avanti importante da parte dei piloti factory della Casa di Borgo Panigale, con anche Jorge Martin e Pecco Bagnaia sotto al precedente record della pista. Lo spagnolo del Pramac Racing si è piazzato terzo, a 112 millesimi dalla vetta, mentre il vice-campione del mondo è sesto a 134. Dunque, non ci hanno messo molto a trovare una chiave per essere veloci anche con la GP22 e magari iniziare a sfruttare qualche nuovo "segreto".

Nella top 10 c'è spazio poi anche per Johann Zarco, accreditato del nono tempo, ma rispetto a ieri ha fatto un balzo in avanti deciso anche Luca Marini, che pare particolarmente a suo agio con la GP22 del Mooney VR46 Racing Team ed ha chiuso 11° a meno di tre decimi da Bastianini. Solo 14° invece Jack Miller, seppur staccato di circa mezzo secondo.

Test MotoGP Sepang: bella conferma per l'Aprilia

In generale, è stata davvero un'ottima giornata per i marchi italiani. Pur perdendo la vetta della classifica, l'Aprilia si è infatti confermata estremamente competitiva: Aleix Espargaro ha mancato il miglior tempo per appena 26 millesimi, ma anche Maverick Vinales non è stato tanto da meno, chiudendo quinto a 130 millesimi.

Segno che le RS-GP hanno saputo reggere il passo anche quando la concorrenza ha iniziato ad avere più dati a disposizione e che la prestazione di ieri non era esclusivamente figlia dei giorni in più di test svolti tra lo shakedown e la giornata di prove private completata giovedì.

Test Sepang MotoGP: Rins tiene la Suzuki in alto, Mir cade

Così come sembra aver confermato il suo potenziale la Suzuki, probabilmente uno dei marchi che ha portato più novità insieme ad Honda e Ducati in questo test. Alex Rins ha chiuso con il quarto tempo, facendo segnare lo stesso riferimento al millesimo rispetto a Vinales. Più indietro il suo compagno Joan Mir, autore anche di una scivolata alla curva 15, che non è andato oltre al 12esimo tempo, ma paga meno di quattro decimi dalla vetta.

Test Sepang MotoGP: Quartararo unica Yamaha competitiva

Nel gruppetto dei primi si è infilato anche Fabio Quartararo, riducendo il distacco dalla vetta a soli 182 millesimi. Se si guarda la classifica nel suo intero, per la Yamaha però sembra esserci ben poco da gioire, perché quella del campione del mondo è l'unica M1 nelle posizioni di vertice. Tutte le altre sono relegate addirittura oltre la 20° posizione, con il collaudatore Cal Crutchlow 21° a precedere Andrea Dovizioso e Franco Morbidelli (l'unico ad usare l'aerodinamica più evoluta oggi), che è addirittura 24°.

Test Sepang MotoGP: Honda indietro di posizione, ma con piccoli distacchi

Se si guarda solo alle posizioni, si direbbe che non se la passano tanto meglio le Honda, ma con i distacchi odierni ha davvero tutto un valore relativo. Da una parte è vero che Marc Marquez è ottavo, ma lo è altrettanto che il suo distacco è di soli 201 millesimi. E anche il suo compagno di squadra Pol Espargaro è decimo, 88 millesimi più indietro. Più distanziati i due piloti LCR, Takaaki Nakagami ed Alex Marquez, entrambi finiti nell'elenco dei piloti caduti oggi.

Test Sepang MotoGP: KTM ancora "work in progress"

Non deve stupire se continuano ad essere abbastanza in difficoltà le KTM. Ieri sono stati gli stessi Miguel Oliveira e Darryn Binder ad ammettere di essere ancora un pochino indietro con il pacchetto 2022 della RC16, oltre ad aver cambiato leggermente la routine di lavoro nel box. Oggi il portoghese si è piazzato 15°, ma il suo 1'58"645 è un tempo di tutto rispetto, che lo pone a 570 millesimi dalla vetta.

Test Sepang MotoGP: bella zampata di Bezzecchi tra i rookie

Un bravo se lo merita poi Marco Bezzecchi, che è stato il più veloce tra gli esordienti, infilandosi anche tra i 17 piloti che oggi sono stati capaci di infrangere il muro dell'1'59". Nonostante una scivolata alla curva 15, il ducatista della VR46 ha proseguito il suo percorso di crescita, migliorandosi per il quinto giorno consecutivo e staccando il 15° tempo.

Alla fine ha rifilato oltre tre decimi al diretto inseguitore tra i rookie, lo spagnolo Raul Fernandez, che ha chiuso 19° in 1'59"180, precedendo di appena 17 millesimi l'altra Ducati di Fabio Di Giannantonio. Più staccati invece Remy Gardner e Darryn Binder.

Test MotoGP Sepang: i tempi della seconda giornata

Pos Pilota Moto Tempo Giri 1 Enea Bastianini Ducati 1'58”131 25 2 Aleix Espargaro Aprilia 1'58”157 38 3 Jorge Martin Ducati 1'58”243 27 4 Alex Rins Suzuki 1'58”261 37 5 Maverick Vinales Aprilia 1'58”261 42 6 Pecco Bagnaia Ducati 1'58”265 49 7 Fabio Quartararo Yamaha 1'58”313 54 8 Marc Marquez Honda 1'58”332 49 9 Johann Zarco Ducati 1'58”413 47 10 Pol Espargaro Honda 1'58”420 50 11 Luca Marini Ducati 1'58”430 37 12 Joan Mir Suzuki 1'58”529 35 13 Takaaki Nakagami Honda 1'58”607 42 14 Jack Miller Ducati 1'58”645 38 15 Miguel Oliveira KTM 1'58”701 32 16 Marco Bezzecchi Ducati 1'58”710 46 17 Alex Marquez Honda 1'58”800 57 18 Brad Binder KTM 1'59”016 40 19 Raul Fernandez KTM 1'59”180 24 20 Fabio Di Giannantonio Ducati 1'59”197 39 21 Cal Crutchlow Yamaha 1'59”262 31 22 Andrea Dovizioso Yamaha 1'59”284 55 23 Remy Gardner KTM 1'59”348 35 24 Franco Morbidelli Yamaha 1'59”365 38 25 Darryn Binder Yamaha 1'59”857 55 26 Sylvain Guintoli Suzuki 1'59”996 44 27 Takuya Tsuda Suzuki 2'05”678 4