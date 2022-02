MotoGP | Test Sepang, Giorno 1: l'Aprilia vola a metà giornata

Dopo l'assaggio dello Shakedown all'inizio della settimana, oggi si è cominciato a fare sul serio a Sepang, con la prima giornata dei test collettivi riservati all'intera griglia della MotoGP.

Test Sepang MotoGP: Aprilia vicina al Record

Quando siamo arrivati alla metà di questa prima sessione malese, ovvero alle ore 14 locali, davanti a tutti si è issata l'Aprilia. La Casa di Noale è l'unica che ha potuto utilizzare i suoi piloti titolari anche nei tre giorni riservati a rookie e collaudatori, essendo rimasta l'unica che gode delle concessioni, e oggi si è subito fatta trovare pronta.

Aleix Espargaro ha girato in 1'58"371, mancando per appena una manciata di millesimi l'aggancio alla best pole del tracciato malese realizzata da Fabio Quartararo nel 2019. Tra le altre cose, le indicazioni ottenute dalla RS-GP 2022 devono essere state molto buone, perché nei box sono sparite le moto 2021. Discorso che vale anche per Maverick Vinales, attualmente settimo in 1'59"426.

Test Sepang MotoGP: bene Bastianini indietro le Ducati GP22

Il primo degli inseguitori è Enea Bastianini, che sembra aver trovato subito un gran feeling con la Ducati GP21 del Gresini Racing. Anche il romagnolo è sceso sotto al muro dell'1'59" con il suo 1'58"638 e paga un ritardo di 267 millesimi. Più attardate invece le nuove GP22 (per il momento però tutti hanno ancora anche una GP21 nel box), con il solo Johann Zarco che si è infilato nella top 10 in ottava posizione. Per trovare Pecco Bagnaia bisogna infatti scendere fino alla 14° piazza, ma il vice-campione del mondo è addirittura oltre il muro dei due minuti al momento.

Test Sepang MotoGP: tante novità sulla Suzuki

Sembra essere partita decisamente con il piede giusto invece la Suzuki, che al momento ha piazzato Alex Rins in terza posizione e Joan Mir in quinta. Sulle GSX-RR c'è davvero tantissima carne al fuoco, proprio come richiesto dai piloti: una versione evoluta del motore, del telaio e del forcellone che erano stati provati a novembre a Jerez, ma ci sono novità anche sul fronte delle sospensioni, dell'aerodinamica e dell'abbassatore posteriore.

Test Sepang MotoGP: Marquez cade, ma è subito veloce

Probabilmente gli occhi erano puntati soprattutto sul box Honda, per il ritorno di Marc Marquez dopo il problema di diplopia (vista sdoppiata) che lo aveva costretto a saltare le ultime gare del 2021. Il pilota di Cervera per ora se la sta cavando piuttosto bene, perché ha completato 35 giri ed occupa la sesta posizione in 1'59"422, nonostante sia anche incappato in una scivolata senza conseguenze.

L'otto volte iridato sembra aver deciso di puntare sulla moto 2022, visto che nel suo box due RC213V sono in questa versione (ne ha anche una terza 2021), anche se hanno due aerodinamiche differenti. Sembra a suo agio sulla moto nuova anche Pol Espargaro, perché il #44 occupa la quarta posizione in 1'59"353.

Test Sepang MotoGP: partenza in sordina per Yamaha

Al momento sono più attardate le Yamaha: la migliore delle M1 è quella del collaudatore Cal Crutchlow in nona posizione, accreditata di un tempo di 1'59"558, con il britannico che precede di un soffio il campione del mondo Fabio Quartararo. Più indietro Franco Morbidelli, autore fin qui del 17° tempo ad aprire un terzetto tricolore nel quale si sono inseriti anche Marco Bezzecchi con la Ducati del Mooney VR46 Racing Team (il più veloce tra i rookie) ed Andrea Dovizioso con la Yamaha RNF. Ora c'è sicuramente curiosità per capire a fine giornata se gli ultimi aggiornamenti della Casa di Iwata avranno accontentato "El Diablo" o meno, dopo le critiche che aveva riservato a quelli proposti a Jerez a fine 2021.

Test Sepang MotoGP: nuova aerodinamica per la KTM

12° tempo per la migliore delle KTM, quella del portoghese Miguel Oliveira, che viaggia con un ritardo di circa un secondo e mezzo. Sulla RC16 oggi ha esordito una nuova veste aerodinamica, differente da quella mostrata nel giorno della presentazione e dotata di un doppio profilo. Il quadro degli italiani invece si completa con il 23° tempo di Fabio Di Giannantonio, tornato in sella alla Ducati del Gresini Racing dopo che la gastroenterite lo aveva fermato nello Shakedown, con Luca Marini che è in coda al gruppo, ma per ora ha messo insieme appena 14 giri.

Test Sepang MotoGP: I tempi della prima giornata alle ore 14 locali

Pos Pilota Moto Tempo Giri 1 Aleix Espargaro Aprilia 1'58”371 22 2 Enea Bastianini Ducati 1'58”638 29 3 Alex Rins Suzuki 1'59”340 48 4 Pol Espargaro Honda 1'59”353 31 5 Joan Mir Suzuki 1'59”415 42 6 Marc Marquez Honda 1'59”422 35 7 Maverick Vinales Aprilia 1'59”426 39 8 Johann Zarco Ducati 1'59”491 34 9 Cal Crutchlow Yamaha 1'59”558 30 10 Fabio Quartararo Yamaha 1'59”667 40 11 Takaaki Nakagami Honda 1'59”772 42 12 Miguel Oliveira KTM 1'59”945 39 13 Jorge Martin Ducati 1'59”949 31 14 Pecco Bagnaia Ducati 2'00”027 37 15 Brad Binder KTM 2'00”036 29 16 Alex Marquez Honda 2'00”048 43 17 Franco Morbidelli Yamaha 2'00”107 37 18 Marco Bezzecchi Ducati 2'00”248 32 19 Andrea Dovizioso Yamaha 2'00”432 34 20 Raul Fernandez KTM 2'00”547 41 21 Jack Miller Ducati 2'00”765 31 22 Remy Gardner KTM 2'00”786 38 23 Fabio Di Giannantonio Ducati 2'01”057 25 24 Darryn Binder Yamaha 2'01”405 24 25 Sylvain Guintoli Suzuki 2'01”456 22 26 Luca Marini Ducati 2'02”571 14