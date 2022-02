MotoGP | Test Sepang, Giorno 1: dominio Aprilia, Marquez 8° ma cade

A quanto pare l'esperienza accumulata nei tre giorni dello shakedown è stata preziosissima per gli uomini dell'Aprilia, perché le RS-GP hanno letteralmente dominato la prima giornata dei test collettivi della MotoGP a Sepang, monopolizzando le prime due posizioni.

Test Sepang MotoGP: Aprilia domina la scena

Aleix Espargaro ha realizzato la miglior prestazione di giornata in mattinata, fermando il cronometro sull'1'58"371. Al pilota di Granollers sono bastate infatti appena 9 tornate per arrivare a pochi millesimi dalla best pole del tracciato malese, che era stata fatta segnare da Fabio Quartararo nel 2019, nell'ultima gara disputata in Malesia prima della pandemia.

Non è stato da meno però Maverick Vinales, che sembra aver finalmente instaurato un buon feeling con la quattro cilindri di Noale. Il pilota di Roses però ha aspettato la fine della giornata, quando si è abbassata la temperatura, per stampare il suo 1'58"384 nel 54° dei 56 giri percorsi.

Test Sepang MotoGP: la Suzuki sembra fare progressi

Nonostante una scivolata alla curva 9, Alex Rins si è issato a primo inseguitore delle Aprilia con la sua Suzuki, scendendo ad un decimo esatto dalla prestazione di Espargaro nei minuti conclusivi. Tra le altre cose, con i suoi 72 giri è stato anche il pilota che ha completato più chilometri oggi.

Del resto, come richiesto a gran voce da entrambi i piloti, la Casa di Hamamatsu ha portato davvero tanto materiale nuovo da provare sulla GSX-RR 2022 praticamente in ogni area tra motore, telaio e sospensioni, ma anche a livello di aerodinamica. E non è stata male neppure la prestazione di Joan Mir, perché il campione del mondo 2020 ha chiuso con il settimo tempo in 1'59"067.

Test Sepang MotoGP: Bastianini miglior Ducati, indietro gli ufficiali

In quarta e quinta posizione troviamo le due migliori Ducati: il più rapido tra le Desmosedici GP è stato Enea Bastianini, che con il passaggio dalla GP19 alla GP21 sembra veramente pronto per fare un altro importante salto di qualità. Dietro di lui c'è Johann Zarco, l'unico ad essersi issato nelle prime dieci posizioni tra i piloti factory.

Sfruttando i chilometri fatti nello shakedown, si è proposto nelle prime posizioni invece anche Marco Bezzecchi, autore del decimo tempo e quindi migliore tra i rookie in pista, con un 1'59"468 che vale il suo miglior riferimento sul tracciato malese. L'altro esordiente Fabio Di Giannantonio, che per problemi di gastroenterite si è perso due giorni di shakedown, è 20° con la GP21 del Gresini Racing.

Attardati invece i due piloti ufficiali: il vice-campione del mondo Pecco Bagnaia è 19° e Jack Miller 22°. Entrambi hanno girato anche con la GP21, segno che ci sono ancora delle comparative da portare avanti. L'unico ad avere due GP22 nel box è infatti Luca Marini (ma ci sta, perché l'anno scorso correva con la GP19, quindi non ha riferimenti con la 21), che è 18°, alle spalle di Jorge Martin.

Test Sepang MotoGP: Quartararo 6°, ma la M1 paga ancora in top speed

Tornando nelle parti più nobili della classifica, Fabio Quartararo ha piazzato la sua Yamaha in sesta posizione, risultando il primo tra quelli che non sono riusciti ad infrangere il muro dell'1'59". Il campione del mondo è il solo pilota della Casa di Iwata nelle zone alte della lista dei tempi, inoltre a livello di velocità di punta sembra esserci ancora un bel gap tra la M1 e la Ducati, ma non solo.

Se escludiamo il collaudatore Cal Crutchlow, che occupa l'11esima piazza, gli altri tre piloti a tempo pieno della Casa dei tre diapason sono addirittura oltre la ventesima posizione: Franco Morbidelli è 21°, mentre Andrea Dovizioso è 23°, e pagano rispettivamente 1"1 e 1"3 nei confronti di Quartararo. Poco più indietro poi c'è il rookie Darryn Binder, incappato in una scivolata alla curva 9.

Test Sepang MotoGP: Marquez cade due volte ma è 8°

Veniamo ora alla Honda, perché sicuramente nel box della HRC c'era grande attesa per il ritorno di Marc Marquez, che si è subito preso la palma di miglior pilota del marchio. E' vero che parliamo di un ottavo tempo a poco meno di un secondo dalla vetta, ma è una chiara indicazione di come i problemi di vista degli ultimi mesi siano stati effettivamente superati.

E anche il fatto che Marc sia caduto per ben due volte, prima alla curva 9 e poi alla curva 15, vuol dire che si sente pronto per provare a spingere e a dare feedback alla squadra. Non a caso, nel suo box sono presenti due RC213V 2022 con vesti aerodinamiche differenti ed una 2021. Ha lavorato con due moto 2022 invece Pol Espargaro, che lo tallona appena 66 millesimi più indietro.

Test Sepang MotoGP: KTM indietro con la nuova aerodinamica

Un po' in ombra per il momento le KTM e stupisce che la migliore sia stata quella del rookie Raul Fernandez. Va detto però, proprio come per Bezzecchi, che questo è il suo quarto giorno di test sul tracciato malese e questo può averlo aiutato a chiudere con il 13° tempo, proprio davanti a Brad Binder, scivolato alla curva 8.

A terra, ma alla curva 3, c'è finito anche il suo compagno di box Miguel Oliveira, che ha chiuso poco più indietro in 16° piazza. Nel box della Casa austriaca oggi si è lavorato principalmente sull'aerodinamica, con delle nuove ali a doppio profilo simili a quelle della Honda e dell'Aprilia.

Test Sepang MotoGP: i tempi della prima giornata

Pos Pilota Moto Tempo Gap 1 Aleix ESPARGARO APRILIA 1'58.371 2 Maverick VIÑALES APRILIA 1'58.384 0.013 3 Alex RINS SUZUKI 1'58.471 0.100 4 Enea BASTIANINI DUCATI 1'58.638 0.267 5 Johann ZARCO DUCATI 1'58.946 0.575 6 Fabio QUARTARARO YAMAHA 1'59.002 0.631 7 Joan MIR SUZUKI 1'59.067 0.696 8 Marc MARQUEZ HONDA 1'59.287 0.916 9 Pol ESPARGARO HONDA 1'59.353 0.982 10 Marco BEZZECCHI DUCATI 1'59.468 1.097 11 Cal CRUTCHLOW YAMAHA 1'59.558 1.187 12 Takaaki NAKAGAMI HONDA 1'59.634 1.263 13 Raul FERNANDEZ KTM 1'59.682 1.311 14 Brad BINDER KTM 1'59.784 49 1.413 15 Alex MARQUEZ HONDA 1'59.913 1.542 16 Miguel OLIVEIRA KTM 1'59.945 1.574 17 Jorge MARTIN DUCATI 1'59.949 1.578 18 Luca MARINI DUCATI 1'59.966 1.595 19 Francesco BAGNAIA DUCATI 2'00.027 1.656 20 Fabio DI GIANNANTONIO DUCATI 2'00.047 1.676 21 Franco MORBIDELLI YAMAHA 2'00.107 1.736 22 Jack MILLER DUCATI 2'00.177 1.806 23 Andrea DOVIZIOSO YAMAHA 2'00.342 1.971 24 Remy GARDNER KTM 2'00.470 2.099 25 Darryn BINDER YAMAHA 2'00.818 2.447 26 Sylvain GUINTOLI SUZUKI 2'01.390 3.019 27 Lorenzo SAVADORI APRILIA 2'04.385 6.014 - Takuya TSUDA SUZUKI - -