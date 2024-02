MotoGP | Test Sepang, Day 3: Bagnaia polverizza il record alle 14

Le Ducati stanno letteralmente terrorizzando la concorrenza nei test collettivi di Sepang della MotoGP. Quando siamo arrivati alla metà della giornata conclusiva, quindi quando in Malesia sono scoccate le ore 14, le nuove Desmosedici GP24 infatti monopolizzano le prime tre posizioni ed hanno scavato un solco importante nei confronti dei rivali.

Ieri Pecco Bagnaia aveva promesso fuochi d'artificio per il suo time attack e così è stato: il campione del mondo è stato il primo nella storia del tracciato malese ad infrangere il muro dell'1'57" e lo ha fatto con un clamoroso 1'56"682, un tempo inferiore di circa otto decimi alla pole position che lui stesso aveva realizzato nel 2023. Segno che il feeling con la nuova creatura di Borgo Panigale sembra essere già a livelli importanti.

Nella sua scia, come detto, ci sono però le altre due GP24, con Jorge Martin secondo in 1'56"854 ed Enea Bastianini terzo in 1'56"915. Se i due piloti del team ufficiale hanno già scelto con decisione la nuova aerodinamica, il madrileno del Prima Pramac Racing oggi deve portare avanti delle prove comparative per essere sicuro del pacchetto da omologare in Qatar.

Come se non bastasse, c'è un'altra moto che è scesa sotto all'1'57" e si tratta di un'altra Ducati. In questo caso è la migliore delle GP23, ovvero quella con i colori del Gresini Racing affidata ad Alex Marquez. Nel box della squadra faentina però possono sorridere per un altro motivo, perché sembra essere improvvisamente esploso il feeling tra la GP23 e Marc Marquez, con l'otto volte campione del mondo che si è inserito in sesta posizione, ma soprattutto ha tolto circa nove decimi al suo tempo di ieri scenendo fino a 1'57"270.