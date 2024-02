MotoGP | Test Sepang, Day 3: Bagnaia nel tris GP24, cresce Marquez

In casa Ducati hanno sempre mostrato grande serenità guardando all'arrivo di Marc Marquez, quasi a sembrare di confidare molto nel potenziale della nuova Desmosedici GP24. Fiducia che sembra essere stata decisamente ben riposta a giudicare dall'esito della tre giorni di test collettivi della MotoGP andata in scena sul circuito di Sepang.

La nuova creatura del reparto corse di Borgo Panigale ha dato una vera e propria prova di forza, monopolizzando le prime tre posizioni e polverizzando il primato del tracciato malese. Il più veloce è stato il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia, che con il suo 1'56"682 ha abbassato di circa otto decimi la pole position che lui stesso aveva realizzato nel 2023.

Ma non sono stati da meno Jorge Martin ed Enea Bastianini, che si sono issati in seconda ed in terza posizione, distanziati rispettivamente di 172 e di 233 millesimi dal piemontese, scendendo anche loro sotto al muro dell'1'57". Tra le altre cose, il pilota del Prima Pramac Racing sembra aver sciolto anche lui i suoi dubbi sulla carena 2024 e ora pare intenzionato ad omologarla proprio come i due colleghi del factory team.

Se le GP24 volano, non se la passano affatto peggio le GP23, perché in quarta posizione c'è quella con i colori del Gresini Racing affidata ad Alex Marquez, che a sua volta ha sfondato il muro dell'1'57" con un 1'56"938. Sono interessanti però soprattutto i progressi del suo nuovo compagno di box, il fratello Marc, perché l'otto volte campione del mondo è risalito in sesta posizione, abbassando il suo rifemento di circa nove decimi rispetto a ieri. Un passo avanti piuttosto importante nella ricerca del feeling con la Rossa.

Nelle primissime posizioni c'è anche Fabio Di Giannantonio, ottavo nonostante una scivolata alla curva 9. La cosa più importante per il portacolori della Pertamina Enduro VR46 è che è stato il più veloce nella simulazione della Sprint: il romano è stato addirittura una decina di secondi più rapido della gara breve dello scorso anno, ma anche qui c'è una tripletta Ducati, perché ad inseguirlo ci sono Bastianini e Martin. Manca un po' all'appello invece un Marco Bezzecchi un po' in ombra, attardato e caduto in tutte e tre le giornate.

Allargando l'orizzonte agli altri costruttori, la palma di prima inseguitrice se l'è presa l'Aprilia, che ha piazzato Aleix Espargaro in quinta posizione in 1'57"091. Il pilota di Granollers sembra convinto della nuova aerodinamica, visto che oggi le sue RS-GP avevano entrambe il codone con il diffusore in stile F1. Il compagno Maverick Vinales, alla fine 12°, ha invece portato avanti le prove comparative, venendo anche rallentato da un problema tecnico nelle fasi finali della giornata.