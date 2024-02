MotoGP | Test Sepang, Day 2: Martin da record alle 14, in ombra Marquez

I piloti hanno alzato decisamente l'asticella nella seconda giornata dei test collettivi di MotoGP sul circuito di Sepang. Allo scoccare delle ore 14 locali, quindi a metà esatta della sessione, sono infatti già 11 i piloti che hanno avuto modo di infrangere il muro dell'1'58". Jorge Martin si è confermato in grande spolvero, perché il portacolori del Prima Pramac Racing è ancora una volta in cima alla lista dei tempi e con la sua Ducati ha ritoccato il primato del tracciato malese, scendendo fino a 1'57"273.

Tra le altre cose, sembra essere stata una mattinata piuttosto produttiva in casa Ducati, perché sia "Martinator" che i due piloti ufficiali, Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini, hanno avuto modo di provare il pacchetto aerodinamico che è stato introdotto dal collaudatore Michele Pirro durante lo Shakedown e sembra che abbiano avuto indicazioni positive, perché renderebbe la Desmosedici GP24 più maneggevole in curva ed aiuterebbe a fermarla meglio in staccata.

Rispetto a ieri, ha fatto un bel balzo in avanti anche Bagnaia, perché il campione del mondo è quarto con un 1'57"469 che è abbastanza allineato al tempo con cui aveva conquistato la pole position a Sepang l'anno scorso. Anzi, è di poco inferiore, quindi al di sotto del record. "Bestia" invece è 11° ed è l'ultimo ad essere sceso sotto all'1'58".

Tra i due contendenti al titolo 2023 si sono infilate la KTM di Brad Binder e l'Aprilia di Aleix Espargaro, anche loro scesi entrambi sotto al record ufficiale della pista. Il sudafricano ha girato in 1'57"327 con una RC16 sulla quale sono iniziati gli esperimenti di aerodinamica, con l'arrivo per esempio di un nuovo cupolino. Nel box della Casa di Noale invece hanno definitivamente messo da parte la RS-GP 2023, concentrandosi sulla moto nuova e il risultato per il pilota di Granollers è stato un 1'57"446. Più staccato invece il suo compagno Maverick Vinales, 18° in 1'58"456.

Alle spalle di Bagnaia ci sono altre due Ducati, ma in questo caso si tratta delle GP23 di Fabio Di Giannantonio e di Alex Marquez, entrambi sul passo dell'1'57"6. In questo gruppetto poi possiamo inserire anche l'altro portacolori della Pertamina Enduro VR46, ovvero Marco Bezzecchi, che occupa l'ottava posizione in 1'57"867.