MotoGP | Test Sepang, Day 1: alle 14 comanda Martin, cade Bagnaia

A Sepang sono da poco scoccate le ore 14, che segnano la metà della prima giornata dei test collettivi di MotoGP e quindi è giunto il momento per cominciare a tracciare un primo bilancio odierno. La delusione per aver perso il titolo all'ultima gara è stata forte per Jorge Martin, ma il pilota del Prima Pramac Racing sembra essere ripartito esattamente da dove aveva lasciato. Al momento, infatti, è stato l'unico ad ingrangere il muro dell'1'58", girando in 1'57"951 con la sua Ducati Desmosedici GP24.

Dopo le ottime indicazioni date nello Shakedown, Pedro Acosta ha confermato di non averci messo troppo a prendere le misure alla MotoGP, perché si è issato in seconda posizione con la KTM della GasGas Tech3, accreditato di un crono di 1'58"220, quindi con un ritardo di 269 millesimi. Il "Tiburon" è già uno di quelli da tenere d'occhio con grande attenzione.

In terza e quarta posizione troviamo altre due Ducati: prima c'è la GP23 griffata Pertamina Enduro VR46 affidata a Fabio Di Giannantonio, che proprio come Martin sembra aver ripreso dove aveva lasciato, seguita dalla GP24 ufficiale di Enea Bastianini, che con la moto nuova sembra aver cominciato con un piglio decisamente migliore rispetto all'anno scorso.

Non si può dire la stessa cosa per il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia, perché il piemontese è finito ruote all'aria alla curva 11 addirittura nel corso del suo primo giro lanciato. Nessuna conseguenza per lui, ma è stato ricondotto ai box con il carrello insieme alla sua Ducati. Una volta ripresa la via della pista ha completato 28 giri, ma al momento si ritrova 11°, staccato di poco meno di un secondo.

Tornando a scorrere la classifica, in quinta posizione c'è l'Aprilia di Maverick Vinales e bisogna dire che anche nel box della Casa di Noale si sta lavorando con grande intensità. Sia il pilota di Roses che il compagno Aleix Espargaro, decimo, hanno tre RS-GP a testa. Proseguono gli esperimenti con il codone alla Batman, ma si sono visti anche una nuova ala anteriore ed un gradino inedito.