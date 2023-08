MotoGP | Test prima del rientro da un infortunio: proposta realistica?

Dopo una convalescenza di quattro mesi, Pol Espargaro ha avuto un rientro difficile in MotoGP. A Silverstone ha faticato, ben figurando nella Sprint al Red Bull Ring. Tuttavia, gli manca ancora qualche punto di riferimento, non solo per guidare la moto ma anche per giudicare le situazioni di pericolo. Durante le prove, infatti, ha valutato male la velocità con cui Marc Marquez arrivasse e lo ha ostacolato, incappando in una penalità in griglia.

Durante la convalescenza, Espargaró si è allenato molto in palestra per aumentare la sua massa muscolare, nonostante la frattura della mascella lo avesse privato di una dieta solida per molto tempo. Ha anche potuto allenarsi sul circuito di Barcellona con una moto, come fanno regolarmente i piloti pronti a tornare alle competizioni e che desiderano valutare la propria condizione fisica o riprendere il ritmo. Tuttavia, non gli è stato permesso di guidare la sua MotoGP, in quanto il regolamento non consente di effettuare test con i titolari al di fuori di quelli ufficiali, fatta eccezione per i marchi che dispongono di concessioni, cosa che al momento non avviene per nessuno della griglia.

Così, durante il weekend di Spielberg, è stata lanciata un'idea: e se la MotoGP permettesse ai piloti che rientrano da un infortunio di guidare le loro moto prima di tornare alle competizioni? "Sarebbe una buona cosa", ha affermato il catalano quando gli è stata posta la domanda. "Non ci avevo pensato, ma sarebbe chiaramente molto utile fare un test con una MotoGP prima di tornare".

"Le cose sono quelle che sono. Con così tante gare, è complicato anche pianificare un test per un solo pilota", ha ammesso. "Ma quando si inizia la pre-stagione con una moto nuova di zecca, e poi si torna in un weekend di gara, dopo un infortunio così grave come il mio che mi ha fatto passare quattro mesi a casa, e senza allenarsi su una MotoGP, è molto difficile. E non solo dal punto di vista fisico, ma anche da quello tecnico, perché le moto sono di altissimo livello, così come i piloti. Quindi capire una moto durante un weekend di gara è complicato".

Alex Rins, Team LCR Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Un test di questo tipo potrebbe essere giustificato in nome della sicurezza, per evitare che un pilota venga mandato in pista senza il minimo punto di riferimento. Infatti, qualsiasi metodo si utilizzi per prepararsi, nessuno può sostituire l'esperienza in pista, secondo Espargaro, che non ha nascosto di essere stato fisicamente stanco negli ultimi due fine settimana.

"Non c'è nulla che possa replicare la guida di una MotoGP. Vi assicuro che mi sono allenato molto a casa, ma non c'è niente di simile. Se si prende una 1000cc e la si paragona a una MotoGP, è uno scherzo. Posso guidare per un'ora su una 1000cc a un ritmo molto buono, poi salti su questa e non riesci a fare nemmeno 40 minuti. È molto difficile”.

Già assente da più di due mesi, Alex Rins sarà il prossimo pilota ad affrontare un simile ritorno in MotoGP, quando la sua convalescenza per la frattura alla tibia giungerà al termine. Anche lui è favorevole all'idea di organizzare un test del genere. "Potrebbe essere una buona idea", ha detto il pilota LCR durante la sua visita al paddock del Red Bull Ring. Tuttavia, potrebbe esserci molta strada da fare prima che diventi una realtà nei regolamenti: "È qualcosa di cui non abbiamo mai parlato in Safety Commission, e potrebbe essere una buona idea".

Con la riduzione dei test che è stata la regola negli ultimi anni, i piloti della MotoGP hanno ora solo poche opportunità di salire in sella alle loro moto al di fuori dei Gran Premi (il cui numero è tuttavia aumentato), e tranne in caso di concessioni per il loro produttore. Nel corso della stagione vengono organizzati due test ufficiali di un giorno, quest'anno a maggio (dopo Jerez) e a settembre (dopo Misano). Poi ci sono i test invernali e pre-stagionali, con un giorno dopo l'ultimo Gran Premio, un test di tre giorni e un altro di due giorni, più altri tre giorni dopo la pausa invernale per i piloti esordienti.

Con Lena Buffa