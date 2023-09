MotoGP | Test Misano: svetta Marini e la Honda delude ancora

Era una giornata di test, ma quella vissuta oggi a Misano si è conclusa quasi come una qualifica, con Luca Marini e Maverick Vinales a contendersi la palma di pilota più veloce di giornata. A spuntarla alla fine è stato il portacolori della Mooney VR46, che ha girato in 1'30"602, bissando la leadership che aveva ottenuto in mattinata. Avendo a disposizione una GP22, per lui non c'erano novità da provare, ma ha fatto delle prove di setting che sembrano aver dato dei riscontri positivi in vista delle prossime gare per il marchigiano.

Vinales ha provato a rispondere colpo su colpo al ducatista ma, pur essenso stato l'unico ad infrangere il muro dell'1'31" oltre a lui, alla fine si è arreso per 234 millesimi. In casa Aprilia tutti si aspettavano che i due titolari avrebbero saggiato il nuovo telaio in carbonio, ma per il momento la Casa di Noale preferisce continuare a "sgrossarlo" con il collaudatore Lorenzo Savadori. Oggi comunque è stato provato un telaio evoluto in alluminio, oltre ad altre piccole cose. Il suo compagno Aleix Espargaro, che è incappato anche in una scivolata senza conseguenze alla curva 13 (in realtà è andato lungo e poi è caduto nella ghiaia), ha invece chiuso 11°.

Proprio nel finale della sessione è risalita in terza posizione la KTM di Brad Binder, ma ha fatto un bel passo avanti anche Jack Miller, quinto. Soprattutto la prestazione dell'australiano farebbe pensare che il nuovo telaio in carbonio utilizzato da Dani Pedrosa nel weekend con grandi risultati e che è stato messo a disposizione di entrambi oggi sia uno step importante, perché l'australiano aveva faticato tantissimo nelle due gare. Tuttavia, difficilmente lo vedremo a breve in gara, perché la Casa austriaca fin qui lo ha provato solo a Misano, quindi portarlo in un fine settimana di gara potrebbe essere un azzardo per ora. Oggi però i due ufficiali però hanno avuto modo anche di scoprire la prima versione del motore 2024 della RC16.

Tra le due moto austriache si è infilato Jorge Martin, che ha provato il nuovo abbassatore della Ducati, quello che ha permesso a Pecco Bagnaia di fare uno step importante con le partenze. La cosa curiosa è che il team ufficiale della Rossa è stato costretto a rinunciare in blocco alla giornata: il campione del mondo si è concesso una giornata di riposo per cercare di arrivare in India recuperato al 100% dall'infortunio di Barcellona, mentre Enea Bastianini ne avrà ancora per un paio di gare dopo una doppia operazione.

Ma la sorpresa è stata che non ha girato neppure il collaudatore Michele Pirro, che ha preso una brutta botta alla caviglia nell'incidente di ieri con Jack Miller. Al contingente Ducati mancavano poi anche Marco Bezzecchi, pure lui a riposo dopo le fatiche del weekend per dare un po' di tregua alla mano sinistra infortunata, e Fabio Di Giannantonio, alle prese con una spalla molto gonfia dopo l'incidente nella FP2 di sabato mattina.

Veniamo alle note dolenti della giornata, anche se dalla classifica potrebbe non sembrare così. Fabio Quartararo ha concluso con il sesto tempo, staccato di circa mezzo secondo, ma non è parso troppo entusiasta delle novità portate dalla Yamaha. Non ci ha girato troppo intorno nel dire che si sarebbe aspettato di più dal motore nuovo realizzato con la collaborazione di Luca Marmorini, mentre non ha commentato troppo il nuovo telaio ed il pacchetto aerodinamico 2024. Non sono stati troppo diversi i feedback di Franco Morbidelli, ottavo, che a sua volta ha provato un telaio ed un pacchetto aerodinamico, dicendo però che alla fine le sensazioni migliori lo ha avuto con le soluzioni standard.

Poco entusiasmo per la base della moto 2024 anche in casa Honda. Marc Marquez e Joan Mir hanno chiuso rispettivamente in 14° ed in 16° posizione, ma hanno parlato di una RC213V che sostanzialmente non ha migliorato i suoi problemi o le sue prestazioni. Un feedback che continua ad alimentare le voci di una possibile partenza dell'otto volte campione del mondo, che però almeno si è detto contento di aver visto delle facce nuove all'interno del box della HRC.

Tra le novità di giornata bisogna segnalare poi che Miguel Oliveira ha avuto modo di provare per la prima volta la RS-GP in versione 2023, visto che gli è stata messa a disposizione quella del test team che solitamente utilizza Savadori. Tuttavia, l'1'31"362 che gli è valso la decima posizione lo ha realizzato con la moto con cui corre regolarmente, quindi la 2022. Va segnalata, infine, l'altra caduta della giornata, che curiosamente ha avuto per protagonista la GasGas Tech3 dell'altro Espargaro ed è avvenuta esattamente nello stesso punto.

Pos. Pilota Team Tempo/Gap Giri 1 Luca Marini VR46 Racing Team 1'30"602 88 2 Maverick Viñales Aprilia Racing +0"234 82 3 Brad Binder KTM Factory Racing +0"552 68 4 Jorge Martín Pramac Racing +0"566 63 5 Jack Miller KTM Factory Racing +0"573 75 6 Fabio Quartararo Yamaha MotoGP +0"575 91 7 Miguel Oliveira RNF MotoGP Team +0"630 65 8 Franco Morbidelli Yamaha MotoGP +0"699 76 9 Álex Márquez Gresini Racing +0"735 67 10 Raúl Fernández RNF MotoGP Team +0"760 75 11 Aleix Espargaró Aprilia Racing +0"779 61 12 Takaaki Nakagami LCR Honda +0"832 87 13 Johann Zarco Pramac Racing +0"890 55 14 Marc Márquez Repsol Honda Team +0"973 63 15 Augusto Fernández GASGAS Factory Racing Tech3 +1"084 77 16 Joan Mir Repsol Honda Team +1"085 72 17 Pol Espargaró GASGAS Factory Racing Tech3 +1"242 39 18 Stefan Bradl HRC Team +1"544 38