MotoGP | Test Misano, Marquez ci sarà? Honda non conferma

Come d’abitudine prima di ogni gran premio, il team Repsol Honda ha pubblicato un comunicato di preview con le aspettative del weekend e le impressioni dei piloti. In questa occasione però, il comunicato parla di “cinque giorni importanti a Misano per il team Repsol Honda”, includendo le due giornate di test che si svolgeranno martedì e mercoledì della prossima settimana.

In questi test, determinanti per indirizzare l’evoluzione del prototipo RC213V per il 2023, Honda spera di contare sulla presenza di Marc Marquez, in pieno recupero dopo l’intervento a cui si è sottoposto tre mesi fa negli Stati Uniti. Anche se nessuno mette in dubbio la presenza del pilota in questi test, nel team si continua a tenere la suspense.

Marquez, che si è operato già quattro volte al braccio destro infortunato a luglio del 2020 a Jerez, ha ricevuto l’ok dei medici mercoledì scorso per cominciare ad allenarsi con normalità. L’otto volte campione del mondo ha postato sui suoi social delle foto in palestra, sulla pista di atletica e su una bici da strada e su una mountain bike. Ci si aspetta che a breve lo farà in sella a una moto sportiva da strada su qualche pista per riconfermare che l’osso si è saldato completamente e sopporta la forza necessaria per guidare una moto.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Un fine settimana di gare e un test di due giorni a Misano offrono a Pol Espargaro e Stefan Bradl cinque giorni di attività in pista per mettere a punto la Honda RC213V”, spiega il comunicato di Repsol, in cui non si fa menzione alla presenza del pilota di Cervera.

In Honda assicurano di rispettare la decisione del pilota e che, al momento, non sanno se sarà presente a Misano. Tuttavia, il team spera che ci sia, anche solo per fare qualche giorno e iniziare a dare la strada per lo sviluppo del prototipo del prossimo anno.

Come ha spiegato Alberto Puig in un’intervista a DAZN, “il test di Misano è cruciale, dato che lì si raccoglierà l’informazione per fare la moto che i piloti proveranno nel test di Valencia”. Questo si svolgerà alla fine della stagione e in ci potrà essere lo stesso Marquez, già recuperato, insieme ai nuovi arrivati Joan Mir, che correrà nel team ufficiale, e Alex Rins, che vestirà i colori LCR-Honda.