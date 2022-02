MotoGP | Test Mandalika, Giorno 2: Binder e KTM al top alle 14

Dopo le condizioni disastrose di ieri, i piloti di MotoGP stanno vivendo una seconda giornata di test più normale a Mandalika, anche se la nuvoletta "di Fantozzi" sembra continuare a perseguitarli, visto che a tre ore dal termine il cielo sopra al tracciato indonesiano non minaccia niente di buono.

In ogni caso, allo scoccare delle ore 14 locali, sono già cinque i piloti che sono riusciti ad infrangere il muro dell'1'32" e addirittura 13 quelli che hanno abbassato il miglior tempo realizzato ieri da Pol Espargaro, segno che effettivamente il tracciato versa in condizioni decisamente migliori.

Test MotoGP Mandalika: la top 5 in 92 millesimi alle 14

Dopo aver fatto segnare il terzo tempo nella prima giornata, Brad Binder sta confermando l'ottimo feeling suo e della KTM con questo tracciato, perché è lui a comandare la classifica con un crono di 1'31"814. Non è stato tanto da meno però il campione del mondo in carica Fabio Quartararo, che è distanziato di appena 6 millesimi con la sua Yamaha.

Anzi, davanti sono tutti davvero ravvicinatissimi, perché la top 5 è racchiusa nello spazio di appena 92 millesimi e la cosa curiosa è che, proprio come ieri, sono rappresentati ben cinque marchi diversi: in terza piazza a 70 millesimi c'è la Suzuki di Alex Rins, in quarta Enea Bastianini a 73, ancora molto veloce con la Desmosedici GP21 di Gresini, ed in quinta a 92 troviamo l'Aprilia di Aleix Espargaro.

Un'ennesima conferma per la Casa di Noale, che ha piazzato anche Maverick Vinales in settima posizione a tre decimi esatti, alle spalle anche dell'altra Ducati di Jorge Martin. Per ora quindi mancano un po' all'appello le Honda, con Pol Espargaro che ha tolto appena un paio di decimi al suo best di ieri ed è nono, mentre Marc Marquez si ritrova addirittura in 12° posizione.

Test MotoGP Mandalika: indietro le Ducati ufficiali, cade Mir

Sono diversi però i big che troviamo nelle posizioni di rincalzo e non si può non citare le due Ducati ufficiali, visto che Jack Miller è in 15° posizione e Pecco Bagnaia è in 18°, staccato di 939 millesimi. Tra di loro, in 17°, c'è la seconda Yamaha ufficiale di Franco Morbidelli, mentre subito dietro la 19° piazza è occupata dalla Suzuki di Joan Mir, incappato anche in una caduta stamani. Attardato anche Andrea Dovizioso, 20° seppur con un ritardo di appena 1"1.

Per quanto riguarda i rookie, per ora oggi sta facendo una bella differenza Raul Fernandez, autore del 13° tempo a poco meno di mezzo secondo con la KTM Tech3. Lo spagnolo si è creato un margine di circa sette decimi sugli altri quattro esordienti, che invece chiudono la classifica uno nella scia dell'altro.

Test MotoGP Mandalika: i tempi della seconda giornata alle 14 locali

Pos Pilota Moto Tempo Giri 1 Brad Binder KTM 1'31”814 27 2 Fabio Quartararo Yamaha 1'31”820 53 3 Alex Rins Suzuki 1'31”884 49 4 Enea Bastianini Ducati 1'31”887 29 5 Aleix Espargaro Aprilia 1'31”906 27 6 Jorge Martin Ducati 1'32”080 41 7 Maverick Vinales Aprilia 1'32”114 45 8 Johann Zarco Ducati 1'32”227 48 9 Pol Espargaro Honda 1'32”231 42 10 Takaaki Nakagami Honda 1'32”300 29 11 Luca Marini Ducati 1'32”317 36 12 Marc Marquez Honda 1'32”375 47 13 Raul Fernandez KTM 1'32”401 34 14 Alex Marquez Honda 1'32”519 52 15 Jack Miller Ducati 1'32”597 45 16 Miguel Oliveira KTM 1'32”606 46 17 Franco Morbidelli Yamaha 1'32”654 41 18 Pecco Bagnaia Ducati 1'32”753 49 19 Joan Mir Suzuki 1'32”830 26 20 Andrea Dovizioso Yamaha 1'33”002 38 21 Remy Gardner KTM 1'33”110 41 22 Marco Bezzecchi Ducati 1'33”165 41 23 Fabio Di Giannantonio Ducati 1'33”639 25 24 Darryn Binder Yamaha 1'33”674 31