MotoGP | Test Lusail, Day 1: Bagnaia e la Ducati dettano il ritmo

Le Aprilia hanno fatto la voce grossa per buona parte della prima giornata dei test collettivi di MotoGP in Qatar, ma alla fine sono state ancora una volta le Ducati ad impressionare. Proprio come nella giornata conclusiva in Malesia, davanti a tutti si è issato il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia, che sembra quindi aver già instaurato un grande feeling con la Desmosedici GP24.

Il piemontese ha iniziato la sua giornata con il pacchetto 2023, perché aveva l'obiettivo di fare una prova comparativa anche a Lusail, ma nel finale, quando le condizioni sono diventate più simili a quelle che troverà nel Gran Premio inaugurale della stagione, ha utilizzato la nuova aerodinamica per firmare un 1'52"040 che lo ha portato a meno di tre decimi dal record del tracciato qatariota.

E la prova di forza della Ducati è stata avvalorata ulteriormente dal fatto che in seconda posizione c'è il vice-campione del mondo Jorge Martin, che con la sua GP24 griffata Prima Pramac Racing ha chiuso a 220 millesimi. Ottava posizione invece per l'altra GP24 in pista, quella di Enea Bastianini, che viaggia con un ritardo di circa mezzo secondo. Bisogna ricordare che all'appello manca sempre Franco Morbidelli, vittima di un brutto incidente con una Panigale V4 durante un allenamento a Portimao, che è presente in Qatar, ma non potrà tornare in sella fino al weekend del 10 marzo.

Proprio come in Malesia, Aleix Espargaro e l'Aprilia si sono confermati per ora i primi inseguitori della Ducati. Anzi, per lunghi tratti della giornata le RS-GP hanno monopolizzato le prime posizioni, anche se poi il pilota di Granollers ha chiuso terzo a 292 millesimi. Piano piano sembra trovare il feeling anche Maverick Vinales, sesto in 1'52"495: il pilota di Roses ha fatto delle prove comparative utilizzando la RS-GP24 anche senza il diffusore sotto al codone, quindi sta ancora cercando di finalizzare il suo pacchetto.

Per la Casa di Noale è una buona notizia anche il ritorno in sella di Raul Fernandez, che in Malesia si era dovuto fermare dopo la prima giornata a causa di un brutto incidente. Lo spagnolo aveva portato la sua RS-GP23 griffata Trackhouse addirittura al comando ad un certo punto, ma poi ha chiuso 12° a 774 millesimi. Pare in grande difficoltà invece il suo compagno Miguel Oliveira, che si ritrova 21° a quasi due secondi, nonostante disponga di materiale identico a quello dei piloti ufficiali.