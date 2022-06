MotoGP | Test Barcellona: Quartararo ok, nuove carene Ducati e Aprilia

Dopo aver archiviato il Gran Premio di Catalogna, la MotoGP si è fermata a Barcellona per un'importante giornata di test collettivi, nella quale la mattinata ha visto riproporre gli stessi valori domenicali, con la Yamaha di Fabio Quartararo a dettare il passo.

Il leader del Mondiale, che oggi dovrebbe lavorare nuovamente con l'aerodinamica introdotta al Mugello, è stato fin qui il più veloce, girando in 1'39"447. Nella sua scia, staccata di appena 96 millesimi, c'è la Ducati di Johann Zarco, che oggi è l'unico portacolori della Prima Pramac Racing in pista, visto che il compagno di box Jorge Martin è volato a Modena per farsi operare alla mano destra.

In terza posizione c'è Aleix Espargaro (caduta alla curva 2, come anche Remy Gardner) e proprio l'Aprilia è quella che oggi ha mostrato la novità più accattivante. Sulla RS-GP è infatti comparsa una nuova carena, rivoluzionaria per quanto riguarda la forma delle pance, che forma un vero e proprio scalino e poi si allarga nella parte inferiore. Dovrebbe trattarsi di una soluzione pensata per pulire anche i flussi interni oltre a quelli esterni.

Quarto tempo per Pol Espargaro, ma non è chiaro se la Honda abbia deciso di mettere a disposizione del pilota di Granollers le novità, come il telaio ed il forcellone che gli aveva negato a Mugello e lo scorso weekend, essendo considerato in uscita dal marchio. Oggi però non manca all'appello solo Marc Marquez, volato in Minnesota per la quarta operazione all'omero destro, ma anche Takaaki Nakagami, uscito solo ammaccato dal brutto incidente di ieri alla partenza, ma in osservazione in ospedale a Barcellona, quindi la situazione potrebbe anche cambiare.

In quinta e sesta posizione ci sono poi le due Ducati ufficiali di Pecco Bagnaia e Jack Miller, per i quali è arrivata una nuova veste aerodinamica della Desmosedici GP, che ha un cupolino e delle ali con una forma leggermente diversa rispetto a quella attuale della GP22. Oltre ai due piloti factory, la novità è stata messa a disposizione anche di Enea Bastianini, attualmente nono, essendo il pilota del marchio posizionato meglio nel Mondiale. Se i riscontri saranno positivi, potrebbe essere omologata per la seconda parte della stagione.

Nella top 10 c'è poi spazio anche per Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, ottavo e decimo, mentre Luca Marini ne è subito fuori. Per il momento quindi rimangono indietro le KTM, con la migliore delle RC16 che paga sei decimi con Brad Binder e si ritrova in 12° posizione. Dopo il bel quarto posto di ieri, è attardata anche l'unica Suzuki superstite, ovvero quella di Joan Mir. Il maiorchino è 15°, mentre il suo compagno Alex Rins è a riposo essendosi fratturato il polso sinistro nell'incidente al via della gara di ieri.

MotoGP | Test Barcellona: i tempi alle 13

Pos Pilota Moto Tempo Giri 1 Fabio Quartararo Yamaha 1’39”447 42 2 Johann Zarco Ducati 1’39”543 38 3 Aleix Espargaro Aprilia 1’39”558 40 4 Pol Espargaro Honda 1’39”688 39 5 Pecco Bagnaia Ducati 1’39”689 41 6 Jack Miller Ducati 1’39”742 35 7 Maverick Vinales Aprilia 1’39”780 33 8 Franco Morbidelli Yamaha 1’39”795 36 9 Enea Bastianini Ducati 1’39”844 28 10 Fabio Di Giannantonio Ducati 1’39”963 31 11 Luca Marini Ducati 1’40”047 33 12 Brad Binder KTM 1’40”113 31 13 Remy Gardner KTM 1’40”197 39 14 Miguel Oliveira KTM 1’40”257 36 15 Joan Mir Suzuki 1’40”308 30 16 Alex Marquez Honda 1’40”335 44 17 Stefan Bradl Honda 1’40”474 32 18 Michele Pirro Ducati 1’40”610 36 19 Andrea Dovizioso Yamaha 1’40”627 43 20 Darryn Binder Yamaha 1’40”746 42 21 Marco Bezzecchi Ducati 1’40”765 23 22 Raul Fernandez KTM 1’41”144 36