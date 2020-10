Marc Marquez è ancora a casa, alle prese con il recupero dall'infortunio all'omero destro, ma la Honda sta tornando a far paura. E lo sta facendo proprio con l'altra Marquez, il fratello Alex.

Il campione del mondo della Moto2 sta continuando la sua clamorosa progressione: secondo in gara a Le Mans sul bagnato, secondo ad Aragon sull'asciutto, stamattina ha iniziato alla grande il weekend del Gran Premio di Teruel, staccando il miglior tempo nella prima sessione di prove libere.

In un certo senso, Alex ha seguito le orme del fratello, perché ha sfoderato un 1'48"184 con cui ha distanziato di quasi mezzo secondo il diretto inseguitore Takaaki Nakagami, ma poi è scivolato alla curva 16 nel tentativo di migliorare ulteriormente la sua prestazione nel finale. Il tutto però con la guida fluida di chi sembra aver le carte in regola per puntare al bersaglio grosso domenica.

In generale però è stata una grande sessione per la Honda, perché oltre al secondo tempo di Nakagami probabilmente la prestazione più clamorosa è il quarto tempo del collaudatore Stefan Bradl. Nonostante un problema tecnico accusato nel finale, anche Cal Crutchlow poi al momento sarebbe in Q2 con il decimo tempo.

L'intruso in mezzo alle tre Honda nelle primissime posizioni è stato il leader iridato Joan Mir, anche se con la sua Suzuki ha pagato ben 809 millesimi nei confronti di Marquez. Le Yamaha di Franco Morbidelli e Maverick Vinales poi non sono troppo distanti, in quinta ed in sesta posizione, seppur distanziate di quasi un secondo dal leader.

Dopo la gara da dimenticare di domenica, dovuta ad una pressione troppo alta sulla gomma anteriore, Fabio Quartararo ha continuato a faticare tantissimo: il portacolori della Yamaha Petronas non è andato oltre al 17esimo tempo, con un ritardo di oltre 1"4.

Anche in casa Ducati però le cose non sono andate troppo meglio rispetto allo scorso weekend. Al momento il solo Jack Miller sarebbe in Q2, con il settimo tempo, ma l'australiano del Pramac Racing sembra essere l'unico ad aver trovato una chiave per essere veloce con la Desmosedici GP.

Le due moto ufficiali di Danilo Petrucci ed Andrea Dovizioso sono in 14esima e 16esima posizione, mentre quella di Pecco Bagnaia è addirittura in 21esima ed ultima posizione. Il piemontese sembra aver perso completamente il feeling che aveva trovato con il set-up approntato per la gara di domenica scorsa e non è neppure riuscito a scendere sotto all'1'50".

Tornando a scorrere la classifica nelle posizioni che contano, i due fratelli Espargaro completano una top 10 che al momento vedrebbe tutte le Case rappresentate in Q2. L'Aprilia di Aleix ha staccato l'ottavo tempo, precedendo di una manciata di millesimi la KTM di Pol. Fuori dalla Q2 quindi ci sarebbe anche il vincitore del GP di Aragon, Alex Rins, che ha chiuso solo 12esimo a quasi 1"2 con la sua Suzuki.