MotoGP | Termas, Warm-Up: bella conferma per Aprilia ed Espargaro

Qualora ce ne fosse ancora bisogno, Aleix Espargaro e l'Aprilia hanno dato una bella conferma del loro potenziale anche nel Warm-Up del Gran Premio d'Argentina.

Dopo aver firmato la pole position con tanto di record della pista di Termas de Rio Hondo, il pilota di Granollers si è mostrato in grande spolvero anche nel turno della domenica mattina, in questo caso prolungato a 40 minuti per recuperare parte del tempo perso con la cancellazione della giornata di venerdì.

Con una gomma dura all'anteriore ed una soft al posteriore, scelta che probabilmente faranno quasi tutti anche in ottica gara, Espargaro ha girato in 1'38"648, ma soprattutto ha dimostrato di non avere particolari problemi a stare con regolarità sotto al muro dell'1'39".

Quello che forse si è avvicinato di più è il campione del mondo Fabio Quartararo, che ha chiuso secondo in 1'38"892, anche se il pilota della Yamaha ha ottenuto la sua prestazione all'inizio del turno, quando montava una gomma soft anche sull'anteriore della sua M1.

Discorso inverso invece per Alex Rins, che ha scalato la classifica proprio nel finale con la sua Suzuki, portandosi in terza posizione a soli 20 millesimi dal francese. Buona poi anche la conferma di Jorge Martin, che dopo aver lottato per la pole è stato nuovamente il più veloce tra i piloti Ducati con il quarto tempo a 285 millesimi dalla vetta.

L'ottimo stato di forma delle Aprilia è confermato anche dalla quinta prestazione di Maverick Vinales, che oggi scatterà dalla quinta casella e quindi sembra avere una buona occasione per provare ad inserirsi per la prima volta nella lotta per il podio anche con la RS-GP.

Attenzione però anche al bel passo avanti mostrato questa mattina da Pecco Bagnaia, perché il ducatista è risalito fino alla sesta posizione, ma soprattutto è riuscito a girare con grande regolarità tra l'1'38" alto e l'1'39" basso, ritmo che sulla carta potrebbe permettergli una buona rimonta dalla 13° casella in griglia.

A seguire ci sono le due KTM di Miguel Oliveira e Brad Binder, mentre è solo nona la migliore delle Honda, che è quella di Takaaki Nakagami. Purtroppo continuano a faticare più del previsto gli altri piloti italiani, con il leader iridato Enea Bastianini che ha chiuso 12° e Franco Morbidelli che invece occupa la 14° posizione.

Poco più indietro, in 16°, troviamo Marco Bezzecchi, autore anche di una caduta ad alta velocità alla curva 6, dalla quale fortunatamente si è rialzato senza conseguenze. In coda al gruppo poi il terzetto composto da Andrea Dovizioso, Fabio Di Giannantonio e Luca Marini, che hanno alle loro spalle solo Stefan Bradl.

Stupisce soprattutto vedere in coda il portacolori del Mooney VR46 Racing Team, visto che oggi scatterà dalla prima fila. Va detto però che ha utilizzato delle gomme particolarmente usate per questo Warm-Up per simulare la seconda parte di gara.