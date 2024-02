MotoGP | Tegola Morbidelli: salta anche i test in Qatar

L’inverno è quasi finito per la MotoGP, che nella giornata odierna è tornata in pista per il primo dei tre giorni di test collettivi a Sepang. Tuttavia, manca all’appello Franco Morbidelli, costretto a dare forfait per recuperare dalla brutta caduta di cui è stato protagonista suo malgrado nei test di Portimao all’inizio di questo mese. Se la sua presenza in Malesia era in forse, oggi arriva la tegola: non solo salterà i due restanti giorni di test a Sepang, ma sarà costretto a fare da spettatore anche nei test in Qatar, programmati a metà di questo mese.

A dare la notizia è stato lo stesso team Pramac, che con un comunicato diffuso sui propri canali social ha annunciato il forfait del pilota romano. L’avventura in Ducati non inizia certo nel migliore dei modi per Morbido, che fino ad ora ha potuto provare la Desmosedici solamente in occasione dei test di Valencia. A Portimao stava invece girando con la Panigale stradale quando è caduto alla Curva 9 nel pomeriggio dell’ultima giornata di test SBK a cui hanno preso parte anche i piloti Ducati MotoGP (ad eccezione di Jorge Martin).

Franco Morbidelli, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Prontamente soccorso dai fratelli Marquez che sopraggiungevano in quel momento, Morbidelli è stato portato al centro medico prima e all’ospedale poi. Lì, è stato sottoposto a una prima TAC che ha rilevato un piccolo coagulo di sangue nella testa ed è rimasto sotto osservazione per circa due giorni. Rientrato in Italia, ha svolto ulteriori esami e i medici hanno preferito tenerlo a riposo.

“Ieri pomeriggio Franco Morbidelli è stato visitato dal Prof. Franco Servadei, neurologo e Dott. Roberto Donati per un’ulteriore valutazione delle sue condizioni dopo il brutto incidente verificatosi durante i test privati di Portimao”, si legge nella nota diffusa dalla squadra. “Il pilota romano del Prima Pramac Team, pur essendo in buone condizioni generali, ha preferito sottoporsi ad un esame approfondito prima di decidere se partire o meno per Sepang. Dopo l’esito dei vari esami, che hanno rivelato un buon quadro clinico generale, il Prof. Franco Servadei ha comunque consigliato a Morbidelli, in via precauzionale, di non riprendere l’attività sportiva per le prossime tre settimane, per cui Franco non potrà essere presente neanche al prossimo test ufficiale in Qatar (19-20 febbraio)”.

La nota si conclude con una previsione di ritorno in azione, che potrebbe coincidere con il Gran Premio del Qatar: “Il suo rientro in pista è quindi previsto per il primo GP della stagione MotoGP 2024 in programma, sempre sul Lusail International Circuit, dall’8 al 10 marzo”. La stagione 2024 si aprirà a Lusail all’inizio di marzo, dove dovremmo rivedere Franco Morbidelli, pronto a cominciare la sua avventura in Ducati dopo gli ultimi anni difficili trascorsi in Yamaha.