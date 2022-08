MotoGP | Tegola Mir: caviglia fratturata dopo la brutta caduta

Joan Mir si è infortunato al piede destro dopo essere stato vittima di una caduta al primo giro del Gran Premio d’Austria di questa domenica al Red Bull Ring. Il pilota Suzuki ha avuto un violento highside alla Curva 4 quando era settimo e ha concluso nella ghiaia la sua gara e nell’impatto con il suolo ha rimediato la frattura della caviglia destra.

Lo conferma lo stesso maiorchino attraverso i canali social della squadra: “Ho avuto una caduta pesante alla Curva 4, ho perso il posteriore e c’è stato un violento highside”. I primi esami al centro medico del circuito hanno infatti evidenziato una lesione al livello della caviglia destra, immediatamente immobilizzata.

“Sarebbe potuta andare molto peggio, mi sento fortunato”, ha sottolineato Mir. “Le prime visite di controllo hanno mostrato dei frammenti ossei e delle fratture alla caviglia destra. Domani effettuerò altri esami e una risonanza magnetica”.

La caduta odierna rappresenta il sesto ritiro in nove gare per il pilota Suzuki, che occupava la quarta posizione in classifica dopo Austin e ora è scivolato in 12esima posizione a 123 punti dal leader, Fabio Quartararo. Tre quarti posti sono il suo miglior risultato di questa stagione fino ad ora.