MotoGP | Tegola Di Giannantonio: unfit per il Day 2 a Portimao

Non si conclude nel migliore dei modi l’inverno di Fabio Di Giannantonio, che è stato costretto a chiudere i test pre-stagionali in anticipo. Nella prima giornata a Portimao infatti, il pilota del team Gresini è stato protagonista di due cadute, la seconda decisamente importante. Non si conosce la dinamica della scivolata, ma il romano è stato portato in ospedale per accertamenti.

I controlli medici hanno escluso fratture, ma hanno deciso di fermare il pilota, che nella giornata conclusiva di test non girerà. “Dichiarato unfit per il secondo giorno di test a Portimao. Il pilota sta bene, ma ha bisogno di riposare per poter essere al 100% alla prima gara”. Così si legge sui social del team Gresini, che ha comunicato la decisione dei medici di fermare il pilota per la giornata odierna.

Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Dopo la caduta alla Curva 10, nel pomeriggio Diggia ha perso il controllo della sua Ducati alla Curva 7, ed è stata proprio questa la botta che ha portato il pilota e la squadra a rivolgersi ai medici per un controllo, andando all’ospedale per escludere infortuni o danni peggiori. Non sono emerse grandi lesioni, ma è stata presa la decisione di non mandarlo in pista per evitare rischi.

Fabio Di Giannantonio conclude così il suo inverno e si prepara per la prima gara della stagione, che avrà luogo sempre a Portimao fra due settimane. Lo stop, arrivato in via precauzionale, è volto principalmente a renderlo fit al 100% per il gran premio che inaugura la stagione 2023, la sua seconda da pilota MotoGP.