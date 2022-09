MotoGP | Taramasso: "Il grip ad Aragon è sempre un'incognita"

Sarà un finale intensissimo quello che attende la MotoGP, con ben sei gare racchiuse nello spazio di appena otto settimane. Un rush finale nel quale avrà un ruolo fondamentale anche la Michelin, visto che si andrà a correre su tracciati che la classe regina non visita dal 2019, che quindi possono rappresentare una sorta di salto nel buio.

La tripletta però si apre con una pista su cui si è corso per ben tre volte negli ultimi due anni, che però non è affatto priva di insidie. Anzi, il responsabile dell'azienda francese, Piero Taramasso, non ha avuto problemi ad indicare Motorland Aragon come una delle gare più complicate da affrontare dal punto di vista degli pneumatici, svelando quali sono i fattori che la rendono tale.

"Aragon è uno dei circuiti più difficili per noi, perché il grip è basso e non è neppure costante, quindi è sempre un'incognita. Poi il mattino può fare freddo e il pomeriggio molto caldo. Inoltre, se c'è vento, può portare parecchia terra e sabbia sull'asfalto ed è questo che può rendere il grip poco omogeneo nel corso del weekend", ha detto Taramasso a Motorsport.com.

In virtù di questo, che tipo di scelte avete fatto per il fine settimana?

"Porteremo tre anteriori simmetriche, esattamente le stesse del 2021, mentre per quanto riguarda il posteriore due saranno asimmetriche ed una simmetrica, perché lo sforzo è abbastanza bilanciato tra curve a destra e a sinistra. La novità rispetto allo scorso anno è che quelle che erano la soft e la media, quest'anno saranno rispettivamente la media e la dura, con quest'ultima che è la soluzione simmetrica. Abbiamo deciso di eliminare la dura che avevamo portato nel 2021, che non era stata utilizzata da nessuno, per introdurre una gomma un po' più morbida, sperando che possa compensare un po' la carenza di grip della pista".

La temperatura è un altro fattore molto importante sul saliscendi spagnolo...

"L'anno scorso abbiamo vissuto il nostro weekend migliore dal 2016 ad oggi, battendo finalmente dei record che resistevano da tanto tempo. Per questo abbiamo deciso di mantenere le stesse soluzioni. E' anche vero però che l'anno scorso c'era piuttosto caldo e questo aveva aiutato, perché in passato è capitato anche che ritardassero tutto il programma perché alla mattina la temperatura era addirittura troppo bassa per girare".

Francesco Bagnaia, Ducati Team in testa Photo by: Dorna

Facendo un passo indietro a Misano, dove è arrivata la quarta affermazione consecutiva di Pecco Bagnaia, la sensazione è che abbiate raccolto delle ottime informazioni in gara...

"E' stato veramente un buon weekend, peccato che non siano tutti così. Già dal venerdì si è visto che le gomme andavano bene, perché erano buone sia le performance che il feeling. Anche il grip della pista ha aiutato tanto. Si sono comportate bene soprattutto la dura all'anteriore e la media al posteriore, che poi sono state la scelta di tutti in gara. Anche la costanza è stata notevole, perché il giro più veloce della gara è stato fatto proprio all'ultimo giro da Bastianini. Quello di Misano è stato un weekend quasi perfetto per Michelin".

Dopo la gara ci sono stati due giorni di test nei quali le squadre hanno provato tante novità anche in ottica 2023. Sono stati utili anche per voi?

"Anche in questi due giorni abbiamo avuto sempre buone condizioni e tanto grip. La novità è che abbiamo introdotto una nuova mescola anteriore, che potremmo inserire nell'allocazione 2023. Si tratta di una gomma che offre il grip di una media e la stabilità di una dura. L'hanno provata quasi tutti i piloti ed hanno riscontrato effettivamente queste caratteristiche. Ora vorremmo provarla su un altro circuito, possibilmente con temperature più basse. Penso che l'occasione giusta possa essere il test di Portimao all'inizio dell'anno prossimo".

In Romagna si è conclusa la stagione della MotoE. Che bilancio puoi tracciare?

"Quest'anno avevamo dei nuovi pneumatici con il 46% di materiali sostenibili al posteriore e con il 33% all'anteriore. Siamo abbastanza contenti di com'è andata, perché la moto era diversa rispetto al 2021, era stato modificato il bilanciamento dei pesi, quindi i piloti hanno dovuto lavorare parecchio per trovare il set-up giusto, c'è voluta qualche gara. Ma nelle ultime tappe, in Austria e a Misano, abbiamo visto che i tempi ed il feeling erano buoni".

L'anno prossimo si passerà alla nuova moto della Ducati. Sarà l'unica novità o introdurrete qualcosa di diverso anche voi?

"Ci stiamo già lavorando, perché abbiamo l'intenzione di aumentare di qualche punto la percentuale dei materiali sostenibili, ma anche di adattarle alla nuova moto, visto che debutterà la Ducati, che sembra nata molto bene".