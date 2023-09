MotoGP | Takahashi correrà a Misano con LCR al posto di Rins

Alex Rins si è infortunato sabato nel Gran Premio d’Italia il 10 giugno, e dopo tre mesi continua il processo di recupero dalla doppia operazione a cui è stato sottoposto, sia a tibia e perone sia alla caviglia destra. La gamba si è infortunata in quella caduta che continua a rappresentare un problema per il pilota e per il team, che sta contando su un sostituto da cinque gare.

Fino ad ora, il team satellite Honda ha contato sul grande aiuto di Iker Lecuona, pilota ufficiale del team Superbike, che ha corso con LCR ad Assen, Silverstone, Spielberg e Barcellona. Inoltre ha già sostituito anche Marc Marquez a Jerez nel team ufficiale. Tuttavia, queste cinque presenza in MotoGP erano coincise con dei fine settimana in cui non c’erano gare di Superbike, in cui il pilota di Valencia corre dallo scorso anno con Xavi Vierge.

Questo fine settimana però le derivate di serie tornano in pista e correranno a Magny-Cours. Giovedì scorso, quando Motorsport.com ha chiesto a Lecuona se avesse corso in Superbike o in MotoGP, lo spagnolo non ha avuto dubbi: “Fino ad ora sono venuto ogni volta che Honda me l’ha chiesto, ma dal primo momento ho saputo che sarebbe stato solo in weekend in cui non correva la Superbike, che è il campionato in cui corro. Perciò sarò in Francia. Sono qui perché i test di Superbike (di martedì e mercoledì della scorsa settimana ad Aragon, ndr) soo finiti il giorno prima, altrimenti sarei stato lì”.

Dopo cinque Gran Premi, Lecuona sta offrendo un lavoro molto solido in termini di informazioni agli ingegneri giapponesi, che apprezzano la sua dedizione e la buona atmosfera e la voglia che trasmette in un momento in cui la Honda parla solo di disastri. Così fino all'ultimo minuto ci sono stati dei dubbi, persino lo stesso pilota si è offerto di sacrificare la gara francese della Superbike per essere a Misano.

Iker Lecuona, Team LCR Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Un casting complicato

Per il team LCR non è stato facile trovare un sostituto. Con Stefan Bradl impegnato come wild card e a testare pezzi e Lecuona in SBK, Lucio Cecchinello ha fatto un vero e proprio giro di telefonate, che comprendeva i nomi di Andrea Dovizioso, che ha declinato l'invito, o di Andrea Iannone, che purtroppo rimane sospeso fino al 16 dicembre, e fino ad allora non potrà riottenere la licenza per correre nelle competizioni FIM. È balzato fuori anche il nome di Jorge Lorenzo, ma è stato subito scartato.

Nell'impossibilità di trovare un nome mediatico da presentare a Misano, il Gran Premio di casa per LCR, che ha sede a San Marino, la prima alternativa emersa è stata il collaudatore giapponese Tetsuta Nagashima, anch'egli presente a Barcellona lo scorso fine settimana. Ma Nagashima, che ha già corso quattro Gran Premi della MotoGP alla fine del 2022, questa settimana ha fatto un test a Motegi per provare alcune delle parti che dovrebbero arrivare lunedì per il test di Misano, e dopo averlo valutato, HRC ha deciso di mantenere la sua missione di collaudatore.

Al suo posto ci sarà il compagno di squadra suo e di Xavi Vierge nella squadra Honda per la 8 Ore di Suzuka, Takumi Takahashi. Anche lui è collaudatore Honda in Giappone. L'esperienza di Takahashi nel Campionato del Mondo si limita a una partecipazione nel 2015 con il Team HRC e a tre gare in 250 e una in 125cc tra il 2005 e il 2008.