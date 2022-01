MotoGP | Suzuki presenta la GSX-RR 2022 il 4 febbraio

Come già anticipato, Suzuki ha svelato tempo fa la sua data di presentazione, ma ufficializza alcuni dettagli. Il team della grande S ha già tutto pronto per giocare d’attacco nella stagione 2022 e comunica che toglierà i veli per la prima volta alla GSX-RR 2022 il 4 febbraio dal Circuito di Sepang.

L’evento si svolgerà online e si potrà seguire in diretta alle ore 10 italiane dal sito del team, dai suoi canali YouTube, Facebook e anche sul canale ufficiale della MotoGP. Joan Mir e Alex Rins sveleranno la moto con cui daranno la caccia al titolo nel 2022 direttamente dalla Malesia, dove pochi giorni dopo scenderanno in pista per i primi test pre-stagionali.

Ma Suzuki non sarà l’unico team a presentare la moto in 4 febbraio. Nello stesso giorno infatti, anche il team ufficiale Yamaha toglierà i veli alla M1 che verrà affidata a Fabio Quartararo e Franco Morbidelli e che sarà la moto da battere nel 2022. La lotta mondiale dunque inizia già prima dell’avvio della stagione, con la Casa di Hamamatsu che affila i coltelli per rivendicare il titolo del 2020.

Una volta presentate le moto sarà poi il momento di scendere in pista, dove saranno presenti tutti i team. Si partirà con lo shakedown, riservato a collaudatori, rookie e piloti titolari dei team con le concessioni (solo Aprilia in questo caso), e si entrerà nel vivo con i test il 5 e 6 febbraio, proprio il giorno dopo la presentazione Suzuki.