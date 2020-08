MotoGP, Stiria, Warm-Up: Dovizioso rimette davanti la Ducati

Sono arrivate le nuvole sul Red Bull Ring e, anche se per il momento non sembrano promettere pioggia, hanno abbassato in maniera significativa le temperature rispetto a quelle di ieri, con l'asfalto che toccava appena quota 27 gradi nel Warm-Up di questa mattina.

La sessione di questa mattina ci ha restituito un Andrea Dovizioso in grande spolvero: il forlivese ha montato una gomma soft all'anteriore ed una media al posteriore ed ha messo tutti in fila con un crono di 1'24"126, martellando anche su un passo degno di nota.

Stesso discorso che vale per Joan Mir, che dopo il primo podio di domenica scorsa sembra aver fatto un click importante ed è indubbiamente uno dei candidati alla vittoria del Gran Premio di Stiria con la sua coppia di gomme medie.

Terzo tempo per un altro grande protagonista di questo weekend, il giapponese Takaaki Nakagami, che oggi partirà per la prima volta dalla prima fila ed ha optato per una coppia di gomme soft sulla sua Honda LCR nel turno di stamani.

Nonostante abbia fatto solamente sei giri per risparmiare lo scafoide appena operato in vista della gara, Johann Zarco si è confermato in grande forma con il quarto tempo, a soli 238 millesimi da Dovizioso. Va ricordato però che il francese della Ducati Avintia dovrà scattare dalla pitlane oggi, come penalità per l'incidente della scorsa settimana con Franco Morbidelli.

Quinto tempo per la migliore delle Yamaha, che come in qualifica è stata quella di Maverick Vinales con un ritardo di 383 millesimi. Le altre M1 sono tutte in fila a circa mezzo secondo, con Fabio Quartararo, Valentino Rossi e Morbidelli che occupano le posizioni dalla settima alla nona. Il francese è anche andato un paio di volte lungo alla curva 4, mostrando nuovamente qualche difficoltà in staccata.

Davanti a questo terzetto c'è la Ducati Pramac di Jack Miller, che bisognerà capire come potrà approcciarsi alla gara: gli esami effettuati dopo la caduta della FP3 di ieri mattina hanno escluso complicazioni, ma l'australiano è ancora piuttosto dolorante ad un deltoide.

Questa mattina sono rimaste un po' coperte le KTM: la migliore è stata quella di Brad Binder, che occupa solamente la decima posizione davanti al compagno di squadra Pol Espargaro. Memore di quanto successo la scorsa settimana, quando è stato "fregato" dalla bandiera rossa, stamattina lo spagnolo ha lavorato con la gomma soft al posteriore, anche se in gara quasi certamente utilizzerà la media.

Solamente 12esimo Danilo Petrucci, ma anche Alex Rins è attardato in 14esima piazza. Come Zarco, il pilota della Suzuki ha completato solo 6 giri per preservare la spalla infortunata a Jerez in vista della gara, visto che non è ancora al 100%.

Continua a stupire in casa Aprilia che Bradley Smith riesca ad essere più competitivo di Aleix Espargaro: il britannico è 15esimo, giusto davanti ad Alex Marquez e Michele Pirro, mentre lo spagnolo non è andato oltre il 20esimo tempo. Stranamente attardato, infine, Miguel Oliveira: il portoghese è stato velocissimo per tutto il weekend, ma stamani ha chiuso solo 18esimo.

