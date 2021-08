MotoGP, Stiria: Martin in pole nell'1-2 Ducati, ma Quartararo è 3°

Le Ducati hanno fatto la voce grossa nelle qualifiche del Gran Premio di Stiria di MotoGP, confermando i pronostici della vigilia, ma Fabio Quartararo ha fatto sudare le proverbiali sette camicie agli uomini in Rosso, dimostrandosi ancora una volta un grande specialista delle qualifiche.

A conquistare la pole position è stato Jorge Martin, che quindi ha concesso il bis dopo quella del Gran Premio di Doha. Il pilota del Pramac Racing si era visto cancellare il primo tentativo per essere andato oltre i limiti della pista alla curva 9, ma poi è stato il solo capace di infrangere il muro dell'1'23" con il suo 1'22"994.

Ad onor del vero, Quartararo era riuscito a fare addirittura meglio del pilota spagnolo, ma anche lui è andato troppo largo alla curva 9, quindi si è dovuto accontentare dell'1'23"075 che aveva fatto segnare in precedenza, che gli è valso la terza posizione. Davvero non male però su una pista sulla carta molto ostica per la sua Yamaha.

Davanti al leader iridato si è infilato uno dei suoi inseguitori nella corsa al titolo, ovvero Pecco Bagnaia, che con la sua Ducati si è inchinato a Martin per appena 44 millesimi, ma sembra anche attrezzato di un ottimo passo in ottica gara, anche se domani c'è il rischio che dovranno fare tutti i conti con la pioggia.

Per le Desmosedici GP però è stata davvero una buona qualifica, perché se ce ne sono due in prima fila, ne troviamo altrettante anche in seconda, con Jack Miller quarto e Johann Zarco sesto. Tra di loro si è inserita la Suzuki di Joan Mir, che sul giro secco sembra aver fatto un passo avanti deciso con l'introduzione dell'abbassatore posteriore sulla GSX-RR. Partendo così avanti, il campione del mondo potrebbe essere una minaccia per tanti domani.

La terza fila si apre con l'Aprilia di Aleix Espargaro, che paga poco più di quattro decimi e precede un Marc Marquez che è incappato in una caduta nei minuti conclusivi, non potendo così migliorare l'ottava posizione in griglia della sua Honda. Deludente invece la qualifica di Maverick Vinales, che stamattina era parso piuttosto in palla con la sua Yamaha, ma in Q2 non è riuscito ad andare oltre al nono tempo.

In quarta fila troviamo le due Honda del Team LCR, con Takaaki Nakagami decimo che precede il compagno di squadra Alex Marquez, passato per primo in Q1. Decisamente al di sotto delle aspettative poi le qualifiche della KTM, che lo scorso anno qui vinse con Miguel Oliveira, ma si deve accontentare del 12esimo tempo proprio del portoghese, che era il suo unico portacolori in Q2.

Ancora una volta, la Q1 ha subito regalato delle sorprese, a partire dall'eliminazione di Alex Rins, che con la sua Suzuki si è ritrovato beffato per appena 33 millesimi e sarà costretto a scattare dalla 13esima casella. Lo spagnolo però avrà "l'onore" di dividere la quinta fila con il rientrante Dani Pedrosa, che dopo quasi tre anni d'assenza da un weekend di gara ha mancato la Q2 per meno di due decimi con la KTM.

Il grande deluso della Q1 però è senza ombra di dubbio Enea Bastianini: il pilota della Avintia Esponsorama aveva fatto segnare il miglior tempo, ma se lo è visto cancellare per essere andato oltre i limiti della pista alla curva 8 e quindi dovrà accontentarsi di prendere il via dalla 20esima posizione.

Tornando alla quinta fila, questa si completa con la Honda di Pol Espargaro, mentre la KTM di Brad Binder aprirà una sesta fila che dividerà con Valentino Rossi e con il fratello Luca Marini. Il "Dottore" ci ha provato in tutti i modi ad andare a caccia della Q2, incollandosi nella scia di Pedrosa con la sua Yamaha Petronas, ma non è bastato. Così come l'abbassatore posteriore della Ducati, ottenuto per la prima volta qui, non ha aiutato Luca a centrare il segmento decisivo della qualifica.

Detto del 20esimo posto di Bastianini, dietro di lui ci sono Lorenzo Savadori, autore di una caduta proprio nei minuti conclusivi con la sua Aprilia, e Danilo Petrucci. Il pilota di Terni, ancora alle prese con i suoi problemi di velocità di punta, ha appreso proprio durante le qualifiche che la KTM ha deciso di sostituirlo con Raul Fernandez nella formazione 2022 del Team Tech3, quindi non deve essere stata una sessione semplice per lui.

In coda al gruppo troviamo poi l'altro rientrante, ovvero Cal Crutchlow, che questo fine settimana sostituisce l'infortunato Franco Morbidelli sulla seconda Yamaha del Team Petronas. Anche il britannico non correva dall'ultima gara a Portimao dello scorso anno, ma soprattutto negli ultimi mesi non aveva mai avuto modo di guidare una MotoGP, quindi è più che giustificato.

