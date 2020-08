MotoGP, Stiria, Libere 3: Suzuki al top con Mir, Rossi in Q1

La natura del Red Bull Ring ci ha regalato un terzo turno di prove libere del Gran Premio di Stiria che è stato un vero e proprio antipasto di qualifica, nella quale il time attack finale è stato decisivo per designare i dieci piloti che hanno accesso diretto alla Q2. E quando sia stata serrata la battaglia lo dice il distacco del primo escluso, Brad Binder, che si ritrova 11esimo a 342 millesimi.

Questa mattina però è stato Joan Mir a dimostrare perché tutti ieri parlavano della Suzuki come forse del compromesso ideale per essere veloci sul tracciato austriaco: il giovane spagnolo, reduce dal suo primo podio in MotoGP, ha girato in 1'23"456, precedendo di 151 millesimi Fabio Quartararo.

Il leader del Mondiale, dunque, sembra essersi messo alle spalle le grandi difficoltà che avevano caratterizzato il suo venerdì ed è parso molto più deciso in sella alla sua Yamaha Petronas, quindi sarà certamente uno dei contendenti alla pole position.

Terzo tempo in condivisione per la Honda di Takaaki Nakagami e la Ducati di Andrea Dovizioso, che hanno fatto segnare lo stesso tempo al millesimo, pagando 154 millesimi dalla vetta. Questo disegna quindi una top 4 in cui sono presenti quattro costruttori differenti.

Che diventano addirittura cinque nelle prime sei posizioni se si scorre fino alla KTM di Pol Espargaro, che è alle spalle anche della Yamaha di Maverick Vinales. Il portacolori della Casa austriaca paga 204 millesimi, ma a livello di passo ancora una volta è stato uno di quelli messi meglio, insieme a Mir e Dovizioso.

Settimo tempo per l'altra KTM di Miguel Oliveira, ma dentro c'è anche l'altra Yamaha Petronas di Franco Morbidelli, nonostante il pilota italiano si sia visto cancellare il suo giro migliore per essere andato oltre i limiti della pista all'uscita dell'ultima curva.

Il quadro dei dieci che hanno accesso diretto alla Q2 si completa con la Suzuki di Alex Rins e con la Ducati Pramac di Jack Miller. L'australiano ha rischiato di restare fuori a causa di una scivolata alla curva 6, avvenuta quando aveva fatto segnare due "caschi rossi" al T1 e al T2.

Detto dell'11esimo tempo di Binder, merita un applauso il 12esimo di Johann Zarco. Il francese è tornato in sella a soli tre giorni dall'operazione allo scafoide destro ed ha mancato l'accesso alla Q2 per soli 84 millesimi. Poco male comunque per lui, visto che domani dovrà scattare dalla pitlane essendo stato dichiarato colpevole dell'incidente della scorsa settimana con Morbidelli.

La delusione di questa FP3 è rappresentata quindi da Danilo Petrucci e Valentino Rossi, rispettivamente 13esimo e 15esimo, che quindi si dovranno sfidare in Q1. Il ducatista continua ad avere grandi difficoltà a fermare la sua moto in frenata, mentre il "Dottore" ha pagato a caro prezzo un errore in staccata alla curva 9 nel suo giro migliore.

Non è stata una sessione brillante neppure per le Aprilia, con Bradley Smith che ha piazzato la RS-GP in 17esima posizione ed Aleix Espargaro che si è dovuto accontentare addirittura della 19esima piazza. Tra di loro c'è poi Michele Pirro, che quindi dovrà a sua volta passare dalla Q1 con la Ducati del Pramac Racing.

Ancora una mattinata no, infine, per Alex Marquez, protagonista di una scivolata ad alta velocità alla curva 9 dalla quale fortunatamente si è rialzato senza conseguenze, ma non senza ritrovarsi rilegato in penultima posizione.

Guarda il Gran Premio BMW M di Stiria live su DAZN. Attiva ora