MotoGP, Stiria, Libere 2: risposta KTM con Espargaro

Dopo la partenza lanciata delle Ducati, nel pomeriggio è arrivata la risposta della KTM, con Pol Espargaro che è andato a far segnare il miglior tempo del secondo turno di prove libere del Gran Premio di Stiria, portandosi in vetta anche alla classifica cumulativa.

Nonostante un asfalto rovente, il pilota spagnolo è riuscito a scendere fino a 1'23"638, riuscendo ad infilarsi quindi davanti agli 1'23"8 che avevano realizzato stamani Jack Miller ed Andrea Dovizioso, che però nel pomeriggio non hanno neanche provato un time attack ed hanno lavorato sul passo gara con la gomma media. Si spiega così il fatto che il forlivese sia 15esimo e l'australiano 17esimo.

Buona anche la prestazione di Takaaki Nakagami, che ha confermato di aver migliorato il feeling con la sua Honda sul tracciato austriaco con il secondo tempo di questa FP2, anche se con un ritardo di 266 millesimi nei confronti di Espargaro.

Alle sue spalle ci sono le due Suzuki di Joan Mir ed Alex Rins, con il più giovane dei due che è nuovamente sceso sotto al muro dell'1'24" come in mattinata, mentre il più esperto ne è rimasto di un soffio al di sopra, centrando però la top 10 cumulativa.

Quinto tempo per Maverick Vinales e bisogna dire che per la Yamaha non è stata una sessione memorabile: lo spagnolo paga 422 millesimi e l'unica altra M1 che sarebbe in Q2 è quella di Franco Morbidelli, settimo a 549 millesimi, alle spalle anche della KTM di Miguel Oliveira.

In difficoltà invece le altre M1, con Valentino Rossi che è rimasto fuori di un soffio nonostante il nono tempo e Fabio Quartararo che si ritrova addirittura 14esimo e continua ad avere grossi problemi a fermare la moto, come certificato dai numerosi lunghi di cui si è reso protagonista.

L'ultimo che al momento avrebbe accesso diretto alla Q2 è Brad Binder, autore del decimo tempo in questa FP2. E per il sudafricano si tratta di un risultato prezioso, visto che per domani le previsioni parlano di rischio pioggia. Un peccato invece che l'ottavo tempo non sia bastato all'Aprilia di Aleix Espargaro per ritagliarsi uno spazio nella Q2 provvisoria. Molto attardato invece Danilo Petrucci, che anche nel pomeriggio non è andato oltre al 18esimo tempo, alle spalle anche del collaudatore Michele Pirro, che è 16esimo sulla Ducati Pramac dell'infortunati Pecco Bagnaia.

Bisogna ricordare che in pista era assente Johann Zarco, che solo nel pomeriggio di oggi si sottoporrà alla visita medica per ottenere il fit in seguito all'operazione di mercoledì allo scafoide destro. Se dovesse ottenere il via libera, domenica dovrà scattare dalla pitlane, essendo stato ritenuto responsabile dell'incidente di domenica scorsa con Franco Morbidelli.

Guarda il Gran Premio BMW M di Stiria live su DAZN. Attiva ora