MotoGP | Sofferenza Quartararo: "Ogni problema diventa enorme”

Il rientro dalla pausa estiva non è stato affatto positivo per Fabio Quartararo. Nonostante Yamaha portasse a Silverstone alcune novità tecniche per provare a migliorare in questa seconda metà di stagione, il francese ha ritrovato le stesse sensazioni negative che aveva prima dello stop estivo.

Il pilota Yamaha ha potuto provare delle nuove ali posteriori, ma non gli sono servite per accedere direttamente alla Q2. Ha chiuso infatti 11° nella sessione “prove” di questo venerdì pomeriggio, rimanendo a 127 millesimi da Alex Marquez (ultimo qualificato diretto), con un tempo di 1’59”425 che lo costringerà a passare per la Q1. Come lui, anche il suo compagno di squadra Franco Morbidelli è rimasto fuori per 29 millesimi.

Al termine della giornata di venerdì, Quartararo non ha trovato molte risposte alla sua complicata situazione attuale. El Diablo è tornato a segnalare la mancanza di grip come causa dei problemi della moto e ha lamentato un eccesso di complicazioni che ha ogni volta che sale sulla sua M1.

“Il bilancio è negativo. Non riusciamo a generare grip. La mia guida non è male, ma qualsiasi problema diventa grande”, ha sostenuto con durezza dopo le due sessioni, parlando con i media tra cui era presente anche Motorsport.com.

Il nizzardo ha anche commentato quanto sia ingannevole il feeling che sente quando sale sulla moto. Nota che va più veloce di ciò che realmente segnano i tempi: “Non sappiamo cosa succede, ma qualsiasi cosa faccio si complica. Ho la sensazione di andare un secondo più veloce, ma sono un secondo più lento. Questo rende le cose molto difficili”.

Infine, Quartararo è tornato a sottolineare che uno dei suoi grandi problemi non è quello di non essere al livello dei suoi rivali nella classe regina, ma di non essere in grado di eguagliare i tempi che lui stesso ha fatto segnare in stagioni passate con Yamaha: “Su tutte le piste dove sono sempre andato veloce, ora sono lento. Non Riesco nemmeno a eguagliare i tempi che facevo gli anni precedenti”.

Queste sensazioni negative arrivano dopo la giornata del giovedì, in cui lo stesso Quartararo ha sostenuto davanti ai media che la Casa di Iwata ancora non aveva mantenuto le proprie promesse di migliorare la moto in vista di questa stagione.