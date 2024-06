MotoGP | Sofferenza KTM al Mugello: “Di gran lunga la pista peggiore”

Il team ufficiale KTM ha conquistato solo dieci punti nel Gran Premio d’Italia, il bottino più basso di questa stagione insieme alle gare in Spagna e in Francia. Ma, mentre questi due fine settimana sono stati caratterizzati da cadute in gara dei piloti, al Mugello Brad Binder e Jack Miller hanno visto come il loro livello nelle gare del sabato e della domenica fosse molto lontano dalle posizioni che si aspettavano.

Mentre Pedro Acosta ha conquistato il terzo posto nella Sprint e il quinto nella gara domenicale, Binder si è dovuto accontentare della sesta posizione del sabato e della decima il giorno successivo. Il sudafricano è rimasto fuori dalla Q2 nel venerdì di libere e non è andato oltre la 13esima casella in griglia. Un’ottima partenza nella Sprint gli ha consentito di rimontare fino alla quarta posizione, ma non è stato in grado di approfittare delle cadite di Enea Bastianini e Jorge Martin davanti a sé, perché è stato superato da quattro piloti, tra cui il suo compagno di marca spagnolo.

“Già nel warm-up lap mi sono reso conto che qualcosa non funzionava bene e andavo largo. Non riuscivo a stare dietro agli altri, andavo largo, largo largo…”, ha spiegato il sudafricano al termine della Sprint. “Nella gara lunga mi è successa esattamente la stessa cosa, non so precisamente quale sia stata la causa del problema, ad essere onesto. Bisognerà guardare bene. Con gomme nuove, sono riuscito a fare una delle mie partenze perché posso forzare al primo giro, ma appena la gomma si consuma un po’, non si può forzare e non riesco a girare. Bisogna analizzare, perché giravamo con una messa a punto abbastanza diversa da quella che avevamo prima e soffriamo un po’ nella Sprint”.

Brad Binder Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Binder si aspettava “grandi miglioramenti” nella domenica toscana, ma non ha avuto un buon inizio. Non in grado di tenere il ritmo dei piloti di testa, si è dovuto accontentare della decima posizione sulla linea del traguardo, dopo aver superato Aleix Espargaro, altrettanto in difficoltà: “La partenza non è andata come previsto, ma ad ogni modo non avevo ritmo. In qualunque modo provassi, sono stato un po’ più lento del dovuto e avevo i piloti davanti a me vicini per tutta la gara. Ma sinceramente vedevo che riuscivano a fuggire. Quando ho provato a rimontare, non ci sono riuscito. È stata una giornata molyo difficile, era da tanto tempo che non sentivo questa sensazione di non avere velocità”.

Miller non ha conquistato nemmeno un punto al Mugello. Dopo essersi qualificato 19° il sabato, ha rimontato nella Sprint fino alla 12esima posizione, ma si è dovuto accontentare del 16° posto nella gara della domenica. “Ho fatto una buona partenza, ma non avevo ritmo, proprio come Brad”, ha spiegato l’australiano, che nel 2025 cederà la sua sella ad Acosta.

“Ho guadagnato alcune posizioni in partenza, ma nei primi otto giri ho sofferto molto, mi scivolava l’anteriore. Ho fatto tutto quello che ho potuto per provare a muovere il corpo sopra la moto affinché funzionasse, ma solo quando la gomma posteriore è calata ho sentito che andava un po’ a io favore. Ho iniziato a fare una gara accettabile contro Fanio Quartararo, l’ho superato alla fine, ma con tanto sforzo e senza conquistare punti. È deludente. I ragazzi stanno lavorando molto bene, abbiamo tanto lavoro da fare. Abbiamo trascorso il fine settimana a trasformare la moto da una forma all’altra”, ha spiegato il portacolori KTM ufficiale.

Jack Miller Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Anche se Acosta è stato in grado di terminare entrambe le gare in top 5, pur senza lottare per la vittoria, KTM ha mostrato i propri limiti al Mugello, secondo Miller: “Penso che sia stato, con differenza, il peggior circuito per noi. Jerez è stato abbastanza negativo, Le Mans un po’, ma questo di gran lunga il peggiore”.

KTM continua ad avere le vibrazioni con la moto del 2024

La successione di curve veloci del Mugello sembrava una grande sfida per KTM, ma anche i piloti hanno avuto a che fare con problemi di vibrazioni, abituali da inizio stagione. Ma in questo caso sono stati di diversa natura per Binder: “Non so cosa sia. La moto vibrava in alcune curve durante tutto il weekend, ma non so se è opportuno chiamarle vibrazioni. Non so esattamente cosa fosse, ma era un po’ strano. Comincia un po’ da dietro, poi tutta la moto inizia a muoversi tra i due pneumatici. Nel mio caso, è successo un po’ nelle curve 4 e 6, non l’ho avuto in alcun altro posto. Un altro ppo’ alla Curva 12, ma niente di così eclatante”.

Per Jack Miller, questi problemi “non sono spariti”, ma sno relazionati principalmente alle piste: “Dipende solo dalle condizioni della pista. Al Montmelo, sono semplicemente spariti, perché non c’è alcun grip affinché le cose funzionino. Abbiamo quasi setting da pioggia per capire come far funzionare la moto. A Le Mans abbiamo avuto un po’ di vibrazioni, anche a Jerez. È peggio su alcune piste rispetto ad altre, ma in generale le abbiamo avute per tutta la stagione”.

Jack Miller Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Il #43 ha cercato soluzioni per far sparire il problema, ma invano. Il sabato, l’intenzione era quella di caricare maggiormente il posteriore, in particolare modificando l’ala, ma questo ha semplicemente “spostato” il problema: “La moto vibra e non mi dà fiducia per forzare sull’anteriore, fare cambi di direzione o mantenere velocità”, ha spiegato dopo la Sprint.

“Abbiamo cercato una soluzione questo weekend e abbiamo potuto spostare le vibrazioni dalla parte anteriore a quella posteriore, poi al centro della moto”, ha spiegato Miller dopo la gara della domenica. “Inizia un po’ dietro e poi si trasferisce sulla parte anteriore. È stato un disastro alla curva 2, in particolare quando la gomma era nuova. Non era in grado di frenare sulla linea, dovevo frenare davanti senza dare fastidio alla moto. Volevo attaccare di più, ma dopo tre ritiri consecutivi e questa sensazione all’anteriore, sapevo che se avessi continuato ad attaccare e a provarci sarei finito a terra. Dopo il settimo giro è migliorata e ho potuto guidare con un po’ più di calma”, ha concluso.