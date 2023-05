MotoGP | Soddisfazione Martin: "Non mi aspettavo di vincere!"

Attendeva questo momento dal Gran Premio di Stiria del 2021, ma ha dovuto attendere quasi due anni per tornare sul gradino più alto del podio: Jorge Martin ha trionfato nella Sprint a Le Mans, assaporando nuovamente la gioia di passare sotto la bandiera a scacchi per primo.

Anche se il risultato della gara breve non figura nel palmarès, questo risultato è importante per il pilota del team Pramac per trovare di nuovo le buone sensazioni che lo hanno portato a diventare sin dal suo esordio in MotoGP uno dei grandi favoriti. Pronti, via, lo spagnolo riesce a imporsi anche sul campione in carica Pecco Bagnaia, imponendo un ritmo impossibile da raggiungere per chiunque.

Con la vittoria della Sprint finisce il digiuno di Martin, che finalmente riesce anche a sfatare il mito della gara beve. Proprio quando era stata annunciata infatti si pensava che lo spagnolo fosse uno dei grandi favoriti, vista la sua efficacia sul giro secco. Si è dovuto attendere fino al quinto round, ma alla fine “Martinator” si è imposto: “Ho fatto delle belle gare Sprint, ma oggi il feeling era quello di preparare la gara di domani. Ho pensato anche di usare la dura all’anteriore, per fortuna che non l’ho messa! Non mi aspettavo di vincere, credevo di stare fra i primi quattro o cinque, ma ho fatto una bella partenza subito dietro Pecco. Ho visto che lui aveva un po’ di problemi alla Curva 3, quindi ho pensato ‘mollo i freni e provo a fare il passo’”.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Non è stato tutto facile per Martin, tuttavia: “Ma comunque non andava bene il dashboard, quindi non sapevo i tempi. Per un pilota è difficile una cosa del genere, ma comunque vedevo il distacco e questo era importante. Ho provato ad essere pulito, tenere il ritmo e poi ho preso il gap. Negli ultimi due giri mi sono davvero divertito perché avendo quel gap ho potuto godermi il momento”.

La vittoria nella Sprint è inaspettata, ma sicuramente è un buon allenamento per la gara lunga di domani, che sarà più faticosa: “Domani sarà una gara molto lunga, anche oggi ho provato a recuperare molto velocemente. Anche domani, se non riesco e sono lì, quarto, quinto, c’è tempo perché la gara è molto lunga. Ora sono tranquillo, per due o tre giri ho spinto, non come fosse un time attack, ma abbastanza, soprattutto in frenata. Domani sicuramente devo stare un po’ più calmo, perché con la soft davanti facciamo un po’ più fatica a finire. Gli ultimi cinque o sei giri saranno tosti, quindi bisogna risparmiare, ma sarà così un po’ per tutti. Speriamo di fare un risultato simile, il podio sarà l’obiettivo di domani”.