MotoGP | Simulazioni Sprint: Marquez non è lontano dalle GP24

In condizioni molto calde e umide, il tracciato malese ha accolto giovedì i piloti della MotoGP per l'ultima volta in questa pre-stagione, in vista del Gran Premio che si terrà nel Paese del sud-est asiatico il weekend del 3 novembre.

Il pilota più veloce giovedì è stato nientemeno che il due volte campione del mondo delle ultime due stagioni, l'italiano Pecco Bagnaia, che ha stabilito uno spettacolare tempo record di 1'56"682 all'ottavo dei 47 giri completati nella giornata conclusiva. Bagnaia ha approfittato delle temperature più fresche del mattino per effettuare il suo time attack.

La stessa strategia è stata utilizzata dal secondo classificato dello scorso anno, Jorge Martín, che al nono dei 47 giri (identico numero per entrambi) ha fermato il cronometro sull'1'56"854. Enea Bastianini, compagno di squadra di Pecco nel team ufficiale di Borgo Panigale, è stato più lento di 61 millesimi con un 1'56"915 all'undicesimo dei 35 giri completati oggi.

Il denominatore comune di questi "big three" della MotoGP è che tutti guidano una moto identica, la Desmosedici GP24, con un nuovo motore ed un nuovo pacchetto aerodinamico. Il quarto pilota a godere di questo privilegio, Franco Morbidelli, ha subito un trauma cranico in un test privato sulla Panigale V4 a Portimao e non tornerà in pista prima di marzo.

A questo trio stellare della Ducati, che si spera possa tenere aperta la lotta per il titolo fino all'ultima curva dell'ultimo giro della gara conclusiva di Valencia, si è aggiunto giovedì Alex Marquez del Gresini Racing, che in sella ad una Desmosedici GP23 è riuscito a fermare il cronometro sull'1'56"938. Il pilota di Cervera ha completato un test molto serio ed è sempre stato nel gruppo di testa.

Perché il ritmo di Márquez è stato uno dei migliori?

Ma altrettanto importante, se non di più, del giro secco è il passo gara. Questo giovedì, al culmine di tre giorni di test pre-stagionali a Sepang, molti piloti hanno simulato come sarebbe stata una gara Sprint su questo circuito, mettendo in fila 10 giri.

Abbiamo preso i tempi di Bagnaia, Martin e Bastianini, i più veloci di tutto il test sul giro secco, e li abbiamo confrontati con quelli di Marc Marquez, che è stato sesto nella classifica dei tempi, ma nella tabella dei passi sarebbe stato molto più in alto, dietro a Jorge ed Enea, ma davanti a Pecco e anche a suo fratello Alex.

Ma anche altri corridori, come Fabio Di Giannantonio, che è quello che ha coperto i 10 giri con il tempo migliore, Aleix Espargaró e Pedro Acosta, sono stati molto veloci nella simulazione di sprint e oggi sarebbero stati in lotta per un immaginario podio.

Marc Márquez, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc stesso ha spiegato che, in sul giro secco, si sente lontano dai tre grandi. "Vedremo se sarò in grado di raggiungere il loro livello o meno. Al momento non sono al livello dei primi tre o quattro, che qui in Malesia sono Bagnaia, Martin, Bastianini e mio fratello Alex", ha detto.

Bagnaia ha fatto una simulazione di dieci giri tutti nello stesso secondo, cinque in 58 medio e altri cinque in 58 alto. Il suo miglior giro è stato di 1'58"414, con quattro giri in 58"8. Bisogna segnalare però che a fine giornata il piemontese ha rivelato di aver accusato un problema sulla sua Ducati, che lo ha rallentato nella simulazione.

Il ritmo migliore è stato quello di Martin, che è stato l'unico a scendere sotto al 58 (1'57"892), con sei 58 bassi, due medi e due alti. Enea ci è andato vicino, ma il suo miglior tempo è stato 1'58"019 e al nono giro non è riuscito a scendere sotto l'1'59"380, completando sei 58 bassi, due medi e uno alto, oltre a un 59 basso.

Marc Marquez, su Ducati GP23 e alla sua quarta apparizione in sella alla moto di Gresini in questa pre-stagione, ha completato la Sprint con tre 58 bassi, cinque medi e due alti, che lo avrebbero messo in lizza per il podio della gara con Bastianini. Anche Di Giannantonio, come detto, ha completato una simulazione di Sprint e i suoi tempi sono stati tra i migliori.

Il pilota di Cervera, nel giro veloce, è forse a mezzo secondo dai "big three", ma ritiene di avere un buon passo. "Sì, è vero, in termini di giro veloce sono a mezzo secondo di distanza, ma è vero che in termini di ritmo non sono così lontano", ha detto.

Lo scorso novembre, la Sprint del GP della Malesia si è svolta in condizioni molto diverse ed è stata vinta da Alex Marquez. Il miglior giro dello spagnolo è stato un 1'59"013, con un passo da vero metronomo che lo aveva tenuto per nove giri sull'1'59".

Test Sepang: le simulazioni di Sprint dei ducatisti

Giro P. Bagnaia Test Sepang J. Martín Test Sepang E. Bastianini Test Sepang M. Márquez Test Sepang A. Márquez Sprint 2023* 1 1.58.896 1.58.273 1.58.135 1.58.590 2.04.880 2 1.58.468 1.57.892 1.58.019 1.58.458 1.59.623 3 1.58.511 1.58.209 1.58.070 1.58.254 1.59.129 4 1.58.564 1.58.274 1.58.204 1.58.244 1.59.013 5 1.58.414 1.58.108 1.58.286 1.58.326 1.59.290 6 1.58.495 1.58.468 1.58.296 1.58.596 1.59.368 7 1.58.894 1.58.837 1.58.628 1.58.668 1.59.033 8 1.58.811 1.58.543 1.58.573 1.58.599 1.59.188 9 1.58.721 1.58.398 1.59.380 1.58.946 1.59.297 10 1.58.820 1.58.894 1.58.777 1.58.883 1.59.892

* La sequenza dei tempi del vincitore della Sprint del GP della Malesia dello scorso anno Alex Marquez.