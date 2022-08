MotoGP | Silverstone, Warm-Up: Vinales il più veloce, Aleix è ok Buoni riscontri per l'Aprilia, con Vinales che fa segnare il miglior tempo nonostanteun problema tecnico ed Espargaro che completa nove giri con il sesto tempo, quindi al momento sembra in grado di correre. Bene anche le Suzuki, che sono seconda e terza con scelte di gomme differenti. Occhio però a Quartararo, quinto con una media molto usata al posteriore. Bagnaia prova la dura e non va oltre il 13° tempo.