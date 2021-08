MotoGP, Silverstone, Warm-Up: guizzo Aprilia con Espargaro

Le basse temperature della mattinata britannica rischiano di aver reso poco indicativo il Warm-Up del Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP, almeno per quanto riguarda la scelta delle gomme, visto che sono state utilizzate tantissime soft, soluzione che difficilmente sarà poi confermata oggi pomeriggio in gara.

Il più veloce è stato Aleix Espargaro, uno dei pochi che hanno montato una media al posteriore, che però è stato bravo a spingere la sua Aprilia fino ad un tempo di 2'00"325, beffando per appena 26 millesimi Takaaki Nakagami, che invece sulla sua Honda griffata LRC montava una coppia di gomme soft.

Terzo tempo per il poleman Pol Espargaro, pure lui equipaggiato di due soft sulla sua RC213V e staccato di 135 millesimi. Medesima scelta fatta stamani da Jorge Martin, che con il quarto tempo a 229 millesimi è stato il migliore tra i piloti Ducati. Anzi, gli uomini in Rosso non hanno brillato, perché nella top 10 poi troviamo il solo Jack Miller in nona posizione, mentre Johann Zarco e Pecco Bagnaia sono addirittura 15esimo e 17esimo, con l'italiano che dovrebbe aver lavorato con una soft piuttosto usata al posteriore.

Tornando a scorrere la classifica, Iker Lecuona è stato una delle sorprese della mattinata con il quinto tempo con la sua KTM Tech3, con la quale ha preceduto il leader iridato Fabio Quartararo, che era tra quelli che hanno scelto la gomma media al posteriore. Il pilota della Yamaha è seguito dalle due Suzuki di Joan Mir ed Alex Rins, che con Miller completano una top 9 racchiusa nello spazio di appena 387 millesimi.

Il quadro delle prime dieci posizioni si chiude con Marc Marquez e non è stata una buona mattinata per il pilota della Honda, che è incappato in una scivolata alla curva 8 che ha limitato a soli 6 giri il suo Warm-Up. Stessa distanza coperta anche da Enea Bastianini, finito ruote all'aria alla curva 12 proprio come in Q1 con la sua Ducati. Un giro in più lo ha fatto l'esordiente Jake Dixon, scivolato alla curva 16 con la Yamaha Petronas.

Per quanto riguarda gli altri italiani, Danilo Petrucci e Luca Marini sono uno nella scia dell'altro in 12esima ed in 13esima posizione, mentre quella di stamani è stata la sessione più complicata del weekend di Valentino Rossi, che si è ritrovato solamente in 19esima posizione con la sua Yamaha Petronas, accusando anche un distacco importante. L'auspicio è che anche lui possa aver lavorato con pneumatici piuttosto usati, dato che oggi scatterà dall'ottava casella.