MotoGP, Silverstone, Libere 2: Quartararo al top col brivido, Rossi 10°

La seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna ha regalato un brivido a Fabio Quartararo, ma alla fine è stato il leader del Mondiale a fare davvero paura a tutta la concorrenza, facendo una differenza incredibile su una pista che adora come Silverstone.

Dopo pochi minuti dall'inizio della FP2, il francese ha perso il controllo della sua Yamaha ed è caduto alla curva 8. Nella dinamica, la M1 gli ha dato un brutto colpo alla gamba sinistra e, dopo essere rimasto a terra dolorante, "El Diablo" si è rialzato zoppicando. Immagini che avevano fatto temere un possibile infortunio per Fabio, che però ha stretto i denti e dopo pochi minuti si è fatto riportare al box senza passare dal Centro Medico.

Che fosse tutto a posto lo si è capito quando ha ripreso la via della pista. Con la gomma media al posteriore si è andato a mettere davanti a tutti, ma poi ha fatto veramente paura quando ha montato la soft per il time attack conclusivo: il cronometro si è fermato sull'1'59"317, tempo che ha messo oltre mezzo secondo tra Quartararo e gli inseguitori.

Alle sue spalle si sono messe in evidenza le Ducati, con Jack Miller e Jorge Martin (gli unici sotto ai due minuti oltre a Fabio) che si sono issati in seconda ed in terza posizione, seppure con un gap importante. Dopo le grandi performance dell'Austria, che lo hanno portato alla prima vittoria in MotoGP, lo spagnolo del Pramac Racing si è quindi confermato molto veloce anche su una pista selettiva come Silverstone. Buona però anche la prestazione di Pecco Bagnaia, sesto, mentre Johann Zarco al momento sarebbe costretto a passare dalla Q1, perché non è riuscito a fare meglio del 14esimo tempo.

Tra le Ducati si sono infilate anche le due Honda di Pol Espargaro e Marc Marquez, a conferma che le RC213V sembrano adattarsi particolarmente bene al tracciato britannico, anche se il gap da Quartararo è di sette decimi. Marc però ha dato la sensazione di non essere più brillante come stamani dopo la brutta caduta della FP1. Male invece suo fratello Alex, che ha letteralmente demolito la Honda del Team LCR cadendo alla curva 4 ed è solo 20esimo.

Dopo essere stato piuttosto a lungo al comando, Aleix Espargaro alla fine ha chiuso in settima posizione con la sua Aprilia, riuscendo comunque a mettersi dietro la migliore delle KTM, quella del vincitore del GP d'Austria Brad Binder, e la migliore delle Suzuki con Alex Rins. Il campione del mondo Joan Mir, che due anni fa aveva saltato la gara di Silverstone per infortunio, sta faticando a prendere le misure ad una pista sulla quale quindi non ha mai corso con la MotoGP (lo scorso anno il GP era saltato a causa del COVID) ed è solamente 13esimo.

Chi invece la conosce molto bene e lo ha dimostrato oggi è Valentino Rossi. E' vero che il "Dottore" si è visto rifilare oltre un secondo dall'altra M1 di Quartararo, ma ha chiuso con il decimo tempo di giornata, favorito anche dal traino di Bagnaia, e al momento sarebbe quindi in Q2. Rispetto alla mattinata invece ha fatto un passo indietro Cal Crutchlow, sostituto dell'epurato Maverick Vinales sulla Yamaha ufficiale, che è solo 16esimo.

Anche Danilo Petrucci non è riuscito a ripetere l'11esimo tempo della FP1 ed è precipitato in 18esima posizione ad oltre 2", davanti ad un Miguel Oliveira che è ancora in evidente difficoltà dal punto di vista fisico dopo l'infortunio alla mano dell'Austria. Discorso opposto invece per Enea Bastianini, che è risalito fino alla 12esima posizione con la sua Ducati. E anche Luca Marini è a sua volta migliorato, portandosi 17esimo.

Restano in coda al gruppo invece il rookie Jake Dixon, sostituto dell'infortunato Franco Morbidelli in Petronas, che ha visto salire il suo gap ad oltre 3", e Lorenzo Savadori, con il pilota dell'Aprilia che è rimasto molto lontano dai tempi degli altri, dando la sensazione di non aver ancora recuperato del tutto dall'operazione al malleolo.