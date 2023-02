MotoGP | Siamo entrati nell’era dei “Fantastici Dodici”?

Livio Suppo ha gestito i team ufficiali Ducati, Honda e Suzuki. Quindi sa molto del successo in MotoGP e ha avuto l'opportunità di lavorare con alcuni dei più grandi campioni della disciplina. Alla domanda sull'attuale gerarchia della classe regina, l'italiano ha una formula che riassume tutto: "Siamo passati dai Fantastici Quattro ai Fantastici Dodici!”.

C'è stato un tempo, infatti, in cui la MotoGP era dominata da un quartetto superiore agli altri. O meglio due quartetti se si considera che i famosi “Fantastici Quattro” risalgono al periodo in cui Casey Stoner incrociava le spade con Valentino Rossi, Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa, o se si considera la fase successiva con Marc Marquez come nuovo principale avversario di questo trio (dopo il ritiro di Stoner alla fine del 2012). Obiettivamente, questo dominio si è intensificato quando lo spagnolo è subentrato all'australiano, al punto che i quattro alieni in questione hanno vinto 61 gare di fila, prima della vittoria a sorpresa di Jack Miller ad Assen nel 2016.

Jorge Lorenzo, Fiat Yamaha Team, Dani Pedrosa, Repsol Honda Team, Casey Stoner, Ducati Marlboro Team Photo by: Yamaha Motor Racing

Quella stagione era stata un vero e proprio punto di svolta, con nove diversi vincitori celebrati nel corso dei mesi, tra cui quattro nuovi. Da allora, in sette anni, 20 piloti sono saliti sul gradino più alto del podio, con una conseguente tendenza alla dispersione dei risultati. A dimostrazione di ciò, solo nel 2022, 14 piloti hanno vinto una gara. I fenomeni di dominio sono diventati molto più rari, con le uniche eccezioni degne di nota: la stagione da record di Marc Márquez nel 2019 (12 vittorie e sei secondi posti in 19 gare, con il maggior numero di punti conquistati in una singola stagione) e l'eccezionale seconda metà di stagione di Pecco Bagnaia nel 2022 (quattro vittorie di fila e campione dopo aver colmato un distacco senza precedenti di 91 punti).

Sarà difficile prevedere come sarà la stagione 2023. Livio Suppo, dal canto suo, non osa puntare una moneta su nessun potenziale campione. "Mi aspetto una stagione molto combattuta. Negli ultimi quattro anni abbiamo avuto quattro campioni del mondo: Marc, Joan Mir, Fabio Quartararo e Pecco. Questo significa che lo sport è molto equilibrato. Non è come quello che abbiamo visto qualche anno fa, quando Marc dominava", ha osservato. "Non c'è nessuno che sia chiaramente più forte degli altri, tranne Marc se riuscirà a tornare quello che abbiamo visto nel 2019. E non sappiamo ancora se ciò sia possibile o meno.

Se c'è una tendenza che è emersa negli ultimi tre anni, è quella della forte progressione dei marchi europei, guidati da Ducati, contro la regressione del clan giapponese. Il costruttore di Borgo Panigale ha dominato gli ultimi mesi, vincendo 16 delle ultime 26 gare e dimostrando una presenza multipla e ripetuta sui podi e sulle prime file della griglia di partenza. Una delle grandi domande del momento è quindi cosa potrà scrivere in seguito.

Quest'anno, la Ducati avrà nella sua squadra ufficiale due piloti che hanno conquistato più della metà delle vittorie della scorsa stagione. Tuttavia, Livio Suppo non perde di vista il potenziale complessivo del costruttore e vede opportunità per i suoi team satellite. "La Ducati ha un gruppo molto forte. Non solo con il suo team ufficiale, ma anche con Pramac, perché credo fermamente che Jorge Martín sia un candidato al titolo", ha dichiarato.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ma per l'ex team manager è difficile fare un pronostico preciso, perché i candidati sono davvero tanti. Ad esempio, Fabio Quartararo non può essere escluso dall'equazione. "Fabio è Fabio. Ha dimostrato di essere molto veloce e molto forte mentalmente, perché non è facile fare quello che ha fatto lui negli ultimi due anni, essere l'unico in grado di essere veloce su una moto che tutti dicono non essere abbastanza buona. Se la Yamaha riuscirà a dargli un po' più di velocità massima, allora Fabio sarà chiaramente tra i protagonisti".

Che dire dell'Aprilia, che l'anno scorso ha sorpreso entrando nella corsa al titolo? "Non sarà facile per Aprilia dimostrare che quello che è successo l'anno scorso non è stato un caso. Quello che è successo con loro negli ultimi anni è quasi un miracolo. Sono partiti dal nulla e in pochissimo tempo hanno fatto molti progressi", ha osservato Livio Suppo, che ha sottolineato l'arrivo dell'ex pilota Suzuki Manu Cazeaux, "uno degli ingegneri più intelligenti che abbia mai visto", insieme a Maverick Viñales. "Maverick potrebbe essere la grande sorpresa del 2023", afferma.

Anche in KTM sono state assunte figure chiave per il team tecnico, in particolare da Ducati, a partire da Fabiano Sterlacchini, che diventerà direttore tecnico nel 2021. "KTM ha fatto molto per migliorare assumendo persone e cambiando la sua struttura", elogia Livio Suppo. "Jack è Jack, sappiamo che può essere veloce. E con Brad Binder hanno uno dei piloti più forti. Hanno anche la loro squadra satellite, che ora è molto più organizzata di prima. Il cambio di nome non è solo uno strumento di marketing; da quello che ho capito, avranno quattro moto ufficiali in pista".

Con cinque costruttori ancora coinvolti e 22 piloti in griglia, la MotoGP è pronta a regalarci la nuova era dei "Fantastici Dodici"?