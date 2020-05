MotoGP: si prova ad evitare la concomitanza con la Formula 1

La pandemia del Coronavirus ha costretto a cancellare o spostare numerose gare, sconvolgendo i calendari di ogni categoria. In queste settimane però sia la Formula 1 sia la MotoGP stanno ultimando i dettagli per tornare in pista a luglio, con Gran Premi a porte chiuse e diverse misure di sicurezza per evitare un contagio di massa.

Entrambi puntano a correre soprattutto in Europa, anche se la Formula 1 deve visitare almeno tre continenti perché la stagione venga considerata campionato del mondo. Il giorno dopo aver annunciato che l'obiettivo è disputare le gare di Jerez il 19 e 26 luglio, Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna, ha fornito maggiori dettagli sul lavoro che si sta facendo per quanto riguarda la MotoGP.

Ha assicurato che, per quanto possibile, si proverà a non creare una concomitanza con la Formula 1, anche se il poco tempo che si avrà a disposizione per disputare i campionati limita la possibilità di scegliere delle date: "Facciamo procedimenti simili con i governi di tutti i paesi in cui vogliamo recarci e crediamo che per la prima metà di giugno possiamo fissare un calendario. Stiamo studiando diverse date, ma siamo anche in attesa del calendario della Formula 1. Sarà difficile non avere concomitanze, perché il periodo sarà breve e ci saranno molti eventi da disputare, ma proveremo ad evitare la concomitanza con la Formula 1".

Tuttavia sappiamo che sarà impossibile, perché per esempio il periodo della pausa estiva della Formula 1 sarà riempito di tante gare. Ma tenendo in considerazione i calendari originari di entrambe le categorie, questi sarebbero i gran premi in concomitanza:

Concomitanze dei calendari di F1 e MotoGP nel 2020

Data GP di F1 GP di MotoGP 30 agosto Belgio Gran Bretagna 25 ottobre Stati Uniti Australia 1 novembre Messico Malesia 15 novembre Brasile Valencia

Ma insistiamo sul fatto che bisognerà mettere insieme più gare ogni mese, perciò la concomitanza sembra inevitabile.

Mondiale Superbike, stesso cammino della MotoGP

Parlando della Superbike, che dovrebbe correre a Jerez dopo i due appuntamenti della MotoGP, Ezpeleta ha aggiunto: "Ancora ne stiamo discutendo. Abbiamo la conferma di Jerez ed è possibile farlo lì. La Superbike sta parlando con diversi paesi per conoscere esattamente quali sono le possibilità e ovviamente faremo lo stesso che per la MotoGP: quando sapremo esattamente la situazione, gli orari e le possibilità di organizzare eventi in diversi paesi, annunceremo un nuovo calendario. Nell'accordo con il Governo d'Andalusia e la città di Jerez, abbiamo incluso un fine settimana di Superbike".

Parlando più nello specifico delle derivate di serie, Ezpeleta ha proseguito: "Nel Mondiale Superbike abbiamo la stessa situazione che in MotoGP. La prima cosa è avere il permesso per correre e poi vedere quali gare si possono disputare e come saranno i giorni precedenti all'evento".

"Tutto sarà aperto ad ogni possibilità, come in MotoGP, ma ci prefiggiamo di cominciare il prima possibile e pensiamo che sarà a metà o fine luglio, in Europa. L'appuntamento argentino (programmato per il weekend dell'11 ottobre), andrà rivisto, ma continuiamo ad avere l'intenzione di avere più o meno il calendario nello stesso periodo della MotoGP. Perciò crediamo che all'inizio di giugno avremo un'idea più precisa di quello che potremo fare in entrambi i campionati".