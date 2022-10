MotoGP | Si pensa alla riasfaltatura per Phillip Island

La superficie della pista di Phillip Island è stata oggetto di discussione durante la riunione della safety commission di venerdì scorso, con diversi piloti preoccupati per lo stato attuale del tracciato. Queste discussioni ci sono state nonostante i record sul giro registrati nel fine settimana, anche nella classe regina, dove Jorge Martin ha battuto il record di Jorge Lorenzo in qualifica stabilito nel 2013.

Secondo Jack Miller il problema dell'attuale superficie è rappresentato dalle sconnessioni presenti fuori dalla traiettoria ideale.

"Per quanto riguarda la superficie, è lì da circa 10 anni e sta iniziando a perdere colpi", ha detto Miller. “ Ci sono dei bump, non tanto sulla traiettoria, ma appena qualcuno va largo alla curva 1 o alla curva 8 si avvertono ed è in quei punti che la pista deve essere rinnovata".

Aleix Espargaro dell'Aprilia ha detto che l'attuale superficie aggiunge un inutile elemento di pericolo a quello che è già un tracciato ad alta velocità e ad alto rischio.

"Devono riasfaltare", ha detto. "Tutti i piloti amano questa pista, amano questo posto. È molto adrenalinico correre qui, ma è senza dubbio il circuito più pericoloso del calendario, per molte ragioni”.

"Abbiamo bisogno di un nuovo asfalto. È molto sconnesso, l'aderenza è molto bassa. Le moto sono velocissime, ottime, molto meglio di 10 anni fa. E abbiamo appena abbassato di un decimo il record sul giro di 10 anni fa. Credo che questo sia un buon esempio".

L'amministratore delegato dell'AGPC, Andrew Westacott ha già preso nota dei feedback ed è pronto a discutere con il proprietario del circuito Linfox la riasfaltatura del circuito.

"Non ho ancora parlato con i proprietari del circuito, ma ho sentito il feedback della safety commission di venerdì sera", ha dichiarato Westacott a Motorsport.com.

"Sono passati tre anni dall'ultima volta che abbiamo corso qui. Credo sia stato riasfaltato l'ultima volta nel 2012 e la vita normale dell’asfalto di un circuito è di 10, 11, 12 anni. Se i ragazzi dicono che è sconnesso fuori traiettoria bisogna credere ai migliori piloti del mondo”.

"Quindi lavoreremo e vedremo cosa significa in termini di miglioramenti per l'omologazione. Non riceviamo subito un feedback formale, ma lo riceveremo e lo esamineremo, e ci sarà un processo di definizione delle priorità per vari aspetti.

"Potremmo dover valutare se ci sono cose più piccole che hanno un impatto maggiore sulla sicurezza. Ma tutto finisce in una lista e poi si lavora su tutto direttamente con Dorna".

La fauna selvatica è stato un altro argomento caldo nella riunione della commissione di sicurezza di venerdì scorso, dopo il quasi incidente di Espargaro con un wallaby nelle prove libere 1.

Come proteggere meglio i piloti dagli animali è un'altra questione su cui Westacott è disposto a indagare prima del ritorno della MotoGP l'anno prossimo.

"Può capitare che ci siano animali ovunque, ma la sicurezza dei piloti è fondamentale", ha detto. "Si possono seguire tutte le fasi dell'omologazione dei circuiti, ma quando c'è la possibilità di colpire la fauna selvatica a velocità sostenuta, bisogna fare delle considerazioni serie. Si tratta quindi di una revisione che dovrebbe essere effettuata".

"Non so quale sia la soluzione, ma di certo è molto, molto importante. Che si tratti di sport a due o a quattro ruote, non si possono avere animali selvatici che saltano sulla pista. È una questione che deve essere affrontata e risolta in modo sensato dai proprietari dei circuiti".