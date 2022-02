MotoGP | Shakedown Sepang: Vinales nel Day 2, Bezzecchi miglior rookie

Ai rookie ed ai collaudatori si è unito Maverick Viñales nella seconda giornata dello Shakedown della MotoGP a Sepang e si è visto subito. Sfruttando le concessioni di cui dispone l'Aprilia, il pilota spagnolo si è regalato i primi 49 giri del suo 2022 ed ha messo tutti in fila con un crono di 1'59"833.

Vinales aveva a disposizione nel suo box anche la RS-GP 2022, ma si è dato da fare soprattutto in sella alla 2021, evidentemente per proseguire il processo di apprendistato iniziato nelle gare conclusive dello scorso anno, perché non bisogna dimenticare che è la sua prima MotoGP con il motore a V dopo tanti anni con un quattro cilindri in linea. Tuttavia, il crono lo ha realizzato proprio a pochi minuti dal termine con la moto nuova.

Maverick è stato il solo capace di infrangere il muro dei due minuti, precedendo di oltre sette decimi Michele Pirro, che anche oggi si è alternato alla guida di due differenti Ducati: una che presentava il pacchetto aerodinamico 2021 e l'altra con quello più aggiornato, completando in tutto 56 tornate e concentrandosi sui long run all'orario della gara.

La palma di miglior rookie invece se l'è presa Marco Bezzecchi, autore di un miglioramento notevole rispetto a ieri. Il portacolori del Mooney VR46 Racing Team ha abbassato di oltre un secondo il suo riferimento, con un best di 2'00"734 nel migliore dei suoi 40 giri in sella alla Ducati.

Il romagnolo ha preceduto di un soffio Raul Fernandez, che invece ha praticamente "copiato" il crono di ieri in 2'00"819, completando 55 passaggi con la sua KTM Tech3. Tutti quanti comunque hanno fatto uno step in avanti in questa seconda giornata, perché anche Remy Gardner si è migliorato di sette decimi con la seconda KTM di Tech3 e Darryn Binder di nove decimi con la Yamaha RNF, con rispettivamente 43 e 48 giri all'attivo. La forbice quindi si è ristretta molto nel pacchetto degli esordienti.

Davanti ai due rookie si è infilato anche Sylvain Guintoli, che ha girato in 2'01"102 con la sua Suzuki, completando ben 56 giri. Parlando di collaudatori, però, gli occhi erano puntati soprattutto su Stefan Bradl, finalmente sceso in pista con la Honda 2022 dopo aver disertato la prima giornata a causa del mancato arrivo in Malesia della sua RC213V dopo il test di Jerez.

Oggi gli è stata messa a disposizione la moto di uno dei due piloti titolari, ma la cosa curiosa è che Pol Espargaro gli ha dovuto cedere anche l'abbigliamento, perché quello del tedesco era ancora bloccato insieme alla moto. Alla fine sono state 51 le tornate dell'ex campione del mondo di Moto2, che ha girato in 2'01"361.

A completare la classifica ci sono poi gli altri tester, capitanati da Mika Kallio, ultimo a scendere sotto al muro del 2'02" con la sua KTM, precedendo l'Aprilia di Lorenzo Savadori ed i test rider giapponesi della Yamaha (domani entrerà in azione anche Cal Crutchlow). In pista c'era anche Dani Pedrosa con la KTM, ma proprio come ieri sulla RC16 del pilota spagnolo non era montato il transponder, quindi non si hanno a disposizione i suoi riferimenti cronometrici.

Non abbiamo ancora citato Fabio Di Giannantonio, ma il motivo è molto semplice: il pilota del Gresini Racing è stato costretto a disertare questa seconda giornata dello Shakedown, perché ha avuto problemi di stomaco che gli hanno impedito di riposare e quindi la squadra faentina ha optato per la prudenza, sperando di poterlo riavere in sella domani.

MotoGP 2022 - Shakedown Sepang: i tempi del Day 2

Pos Pilota Moto Tempo Giri 1 Maverick Vinales Aprilia 1’59”833 49 2 Michele Pirro Ducati 2’00”565 56 3 Marco Bezzecchi Ducati 2’00”734 40 4 Raul Fernandez KTM 2’00”819 55 5 Sylvain Guintoli Suzuki 2’01”102 56 6 Remy Gardner KTM 2’01”177 43 7 Darryn Binder Yamaha 2’01”297 48 8 Mika Kallio KTM 2’01”923 41 9 Lorenzo Savadori Aprilia 2’02”043 40 10 Yamaha Test 1 Yamaha 2’02”870 19 11 Yamaha Test 2 Yamaha 2’03”000 24