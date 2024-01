MotoGP | Shakedown Sepang: i titolari Honda e Yamaha in pista due giorni

In base alle nuove regole delle concessioni, nel 2024 Honda e Yamaha saranno libere di permettere ai loro piloti titolari di effettuare test privati ed avranno a disposizione un numero maggiore di pneumatici per questi rispetto al resto della griglia della MotoGP. Questo permetterà a quattro big della classe regina, tra cui due ex campioni del mondo, di iniziare il loro 2024 nello shakedown della prossima settimana a Sepang.

In particolare, il campione del mondo 2020 e pilota Honda, Joan Mir, parteciperà, così come il nuovo acquisto della Casa di Tokyo, Luca Marini, a due dei tre giorni dello shakedown programmato dai costruttori tra l'1 e il 3 febbraio.

Un altro Campione del Mondo, questa volta della Yamaha, Fabio Quartararo, recentemente nominato Cavaliere della Legione d'Onore francese per il titolo conquistato nel 2021, sarà un altro dei piloti di spicco che vedremo a Sepang la prossima settimana. In particolare, Fabio ed il nuovo pilota della Casa di Iwata, Alex Rins, scenderanno in pista il 2 e 3 febbraio, venerdì e sabato della prossima settimana.

Con loro a Sepang ci saranno anche i collaudatori Cal Crutchlow (Yamaha) e Stefan Bradl (Honda), che gireranno in tutti e tre i giorni di test, da giovedì a sabato. Il tedesco è impegnato anche in un test privato questa settimana (mercoledì e giovedì) a Jerez, approfittando di quelli di Superbike che vengono organizzati lì.

Oltre a Crutchlow e Bradl, l'elenco dei partecipanti allo shakedown comprende la squadra dei collaudatori KTM, guidata da Dani Pedrosa, il tester dell'Aprilia, Lorenzo Savadori, ed il suo collega di Borgo Panigale, Michele Pirro, oltre ai piloti giapponesi di Honda e Yamaha che testeranno l'affidabilità e la resistenza di alcune parti.

Un altro pilota che ha ricevuto il via libera a scendere in pista per i tre giorni di test sul circuito malese è il campione del mondo in carica della Moto2, lo spagnolo Pedro Acosta. Come pilota esordiente, ha il diritto di partecipare allo shakedown, un test che sarà la sua seconda opportunità di mettersi al volante di una MotoGP, in questo caso la KTM RC16 del team GasGas Tech3.

Per Acosta che, come il suo predecessore Augusto Fernandez l'anno scorso, è l'unico esordiente nella classe regina di quest'anno, lo shakedown è il momento della verità. Quello di capire come funziona il prototipo austriaco e, nei test ufficiali pre-stagionali, che si terranno nuovamente a Sepang dal 6 all'8 febbraio e in Qatar dal 19 al 20 febbraio, con tutti i piloti in griglia, di misurarsi con i protagonisti del campionato per iniziare a capire dove si trova rispetto ai piloti più veloci.

La stagione 2024 della MotoGP prenderà poi il via il fine settimana del 10 marzo con il Gran Premio del Qatar.