MotoGP | Shakedown Sepang, Day 3: prima l’uragano Acosta, poi la pioggia

Il meteo avverso condizionato l’ultima giornata di shakedown in Malesia, ma prima della pioggia, l’uragano Pedro Acosta si è abbattuto su Sepang. Il rookie chiude la tre giorni di test riservata a collaudatori, debuttanti e titolari con concessioni con il miglior crono e firma un 1’58”189. Il riferimento del portacolori GasGas è a soli sette decimi dal record della pista, che appartiene a Pecco Bagnaia.

Strapotere KTM, che firma la doppietta in questo Day 3 grazie al secondo crono di Pol Espargaro, che si ferma a soli 66 millesimi dal leader di giornata. Tuttavia, il catalano non riesce a insidiare il neo-pilota MotoGP, che non è stato fermato nemmeno da due scivolate: la prima alla curva 11 nel giro di rientro intorno alle 13:30 e la seconda alla curva 15 fine giornata, quando ha voluto saggiare le condizioni di bagnato provando per la prima volta la MotoGP con la pioggia.

Prima che arrivasse l’acquazzone, appuntamento fisso a Sepang, i piloti hanno potuto siglare i propri riferimenti e lavorare sulle rispettive moto migliorando ulteriormente i tempi della giornata di ieri. Ben otto piloti sono scesi sotto il muro del 59”, con i due portacolori KTM che addirittura hanno girato sul 58 basso nel loro miglior crono. Poca l’attività in pista nel pomeriggio, quando l’acqua ha bagnato l’asfalto. Tuttavia, Acosta, Cal Crutchlow e Lorenzo Savadori hanno continuato imperterriti anche sotto la pioggia.