MotoGP | Shakedown Sepang, Day 2: Espargaro precede Quartararo, 3° Acosta

La seconda giornata dello Shakedown di Sepang della MotoGP ha fatto apprezzare l'introduzione del nuovo sistema di concessioni, che ha permesso di vedere in pista i titolari della Yamaha e della Honda in quelle che una volta erano le sessioni riservate a collaudatori e rookie, con un inevitabile innalzamento dell'asticella che ha portato ben cinque piloti ad infrangere il muro dell'1'59".

Sul tracciato malese, come da tradizione, ha fatto capolino anche la pioggia, con un violento acquazzone arrivato a bagnare la pista intorno alle 16:30 locali, con una violenza tale da imporre l'espozione della bandiera rossa. Le condizioni sono poi migliorate a circa una mezz'ora dal termine, ma a quel punto solamente il tester Aprilia Lorenzo Savadori ha preso la via della pista per completare qualche passaggio.

Nonostante la presenza dei big, il più veloce alla fine della giornata è stato uno dei collaudatori. Pol Espargaro ha tenuto in vetta la KTM, riuscendo a piazzare un crono che inizia ad essere interessante, visto che parliamo di un 1'58"241. Alle sue spalle, però, si è issato l'ex campione del mondo Fabio Quartararo, che ha iniziato a prendere le misure alla Yamaha 2024 ed ha chiuso con un ritardo di 283 millesimi dallo spagnolo. 42 le tornate completate da "El Diablo", che si è alternato su tre diverse M1 nell'arco della giornata.