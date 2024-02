MotoGP | Shakedown Sepang, Day 1: Pedrosa precede Acosta di un soffio

Dovevano essere dei test blindati o quasi, invece qualche informazione la si è carpita dalla prima giornata dello Shakedown di Sepang della MotoGP, che si è colorata a forti tinte KTM, con tre moto del marchio austriaco a dettare il passo sul tracciato malese.

Non c'è da stupirsi troppo a leggere il nome di Dani Pedrosa in cima alla classifica, visto che nella sua ultima apparizione con la wild card di Misano aveva addirittura battagliato per il podio. Il veterano spagnolo ha spinto la sua RC16 fino ad un crono di 1'59"233. Un tempo distante di quasi due secondi dalla pole dello scorso anno di Pecco Bagnaia, ma comunque rilevante dopo un inverno di riposo.

Se il buongiorno si vede dal mattino, è stato decisamente promettente l'inizio di Pedro Acosta. Il campione del mondo della Moto2, che può girare in questi tre giorni essendo un rookie, si è issato in seconda posizione con la sua GasGas Tech3, staccato di appena 152 millesimi, dopo aver completato 45 giri del tracciato malese alternati tra le sue due moto.

Oltre al distacco risicato nei confronti di Pedrosa, per il "Tiburon" è sicuramente positivo il fatto di essere riuscito a mettersi dietro un altro veterano come Pol Espargaro, al quale ha di fatto soffiato il posto nella squadra di Hervé Poncharal, che ha fatto il suo esordio nei panni di collaudatore KTM con il terzo tempo a 182 millesimi. Il pilota di Granollers ha portato in pista anche un nuovo pacchetto aerodinamico della RC16, che si poteva notare per la presenza di una livrea camouflage volta a mascherarlo.