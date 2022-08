MotoGP | Sfortuna Bastianini: si è rotto il cerchio su un cordolo

Non si può di certo dire che la fortuna abbia assistito Enea Bastianini nel giorno della sua prima partenza al palo in MotoGP. Il pilota del Gresini Racing si era fatto bruciare al via da Pecco Bagnaia, ma era ancora nel gruppetto dei piloti che stavano battagliando per la vittoria quando la sua gomma anteriore si è sgonfiata, così come le sue possibilità di successo.

La dinamica è stata a dir poco incredibile: a causa di una sbacchettata tra la curva 9 e la curva 10, ha preso un colpo piuttosto duro sul cordolo e questo ha rotto il cerchio della sua Ducati. Inevitabilmente, la gomma ha perso pressione, quindi poche curve più tardi si è ritrovato nella via di fuga della curva 4, dove è finita la sua gara, probabilmente insieme alle sue chance di rimonta iridata, visto che ora il gap dal leader Fabio Quartararo è di ben 82 punti.

"E' un peccato, perché avevamo un bel ritmo oggi e sono sicuro che avremmo potuto lottare per il podio o magari anche per la vittoria. Purtroppo tra la curva 9 e la curva 10 ho perso il posteriore, mi ha sbacchettato l'anteriore, ho toccato cordolo e si è rotto il cerchio. Per questo ho perso pressione nella gomma davanti e mi sono dovuto ritirare. Comunque dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno, perché abbiamo fatto un ottimo weekend", ha raccontato Enea a fine giornata.

Enea Bastianini, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Un episodio davvero sfortunato, anche perché non c'era una casistica in merito: "E' la prima volta che mi succede. Quando ho fatto la curva 10 sembrava che non fosse successo niente, poi alla curva 1 ho visto che muoveva molto l'anteriore. Alla due e alla tre la situazione è peggiorata ulteriormente e poi alla quattro sono andato dritto perché non riuscivo più a frenare".

Prima di questa disavventura, Bastianini aveva lottato con il coltello tra i denti con l'altro contendente al posto nel team ufficiale Ducati 2023, lo spagnolo Jorge Martin, che a sua volta poi è finito ruote all'aria all'ultimo giro nel tentativo di artigliare il podio. Tuttavia, "Bestia" non crede che quanto accaduto oggi peserà nelle scelte di Borgo Panigale.

"Ho battagliato a lungo con Jorge, che oggi era molto competitivo ed è stato abbastanza aggressivo con me, ma è normale. E' stata una lotta di gara e non credo che inciderà sul nostro futuro come tutti possono pensare. E' sempre bello battagliare con lui, anche se sarebbe stato meglio farlo alla fine piuttosto che nei primi giri".