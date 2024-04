MotoGP | Serata NBA per il team VR46, ospite degli Houston Rockets

Sport che incontra sport: è successo a Houston, in occasione del Gran Premio delle Americhe. I piloti del team Pertamina Enduro VR46, prima di indossare casco e tuta per scendere in pista, sono andati sul campo da basket, ospiti degli Houston Rockets. La squadra texana ha giocato l’ultimo match della regular season in casa contro gli Orlando Magic, invitando Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio come ospiti.

I due piloti, insieme ad altri membri del team, hanno tifato per gli Houston Rockets diventando spettatori di uno dei must negli Stati Uniti. Il basket, da sempre pilastro della cultura americana, è un appuntamento fisso per molti turisti, e per il team VR46, invitato proprio dalla squadra del Texas, è stata una serata in pieno stile “stelle e strisce”.

Al termine della partita, Bezzecchi e Di Giannantonio si sono scambiati le maglie con i giocatori, in un meet and greet che ha entusiasmato sia i due piloti sia i “giganti” del basket. Bez, inoltre, è un grande appassionato di basket e non è raro vederlo assistere alle partite di questo sport in Italia, anche quando non è impegnato nei weekend di gara. Finita la serata, è stato il momento di tornare ad Austin, dove questo fine settimana il duo VR46 sarà impegnato a disputare il terzo gran premio della stagione 2024.

6

“Che serata! Mi piace molto il basket ed è stato davvero bellissimo vedere da così vicino i giocatori di Houston e vivere l’atmosfera della NBA. Ho avuto anche la fortuna di fare il primo tiro, erano giorni che ero un po’ in ansia per questo, è stata una bella emozione”, ha raccontato Marco Bezzecchi, entusiasta dell’esperienza vissuta.

Con la carica della partita di NBA, il pilota #72 è pronto a tornare in pista per continuare a lavorare sull’adattamento alla GP23, la sua nuova Ducati: “Per la gara, il COTA è davvero una pista complicata, tecnica e impegnativa a livello fisico. Abbiamo lavorato molto per questo GP in queste due settimane a casa e non vedo l’ora di tornare in pista per avere i primi feedback sul campo”.

È stata una serata emozionante anche per Fabio Di Giannantonio, che è entrato pienamente nello stile americano grazie all’esperienza NBA: “Una gran serata ospiti degli Houston Rockets insieme a tutto il team. Che atmosfera davvero incredibile e che show. Siamo arrivati davvero carichi e non vedo l’ora di tornare al lavoro”.

Austin attende anche Diggia, che vorrà riscattarsi da un Gran Premio del Portogallo andato non secondo le aspettative. Tuttavia, il romano si sente a suo agio sia con la squadra sia con la moto ed è pronto a tornare in pista: “A Portimao, per la prima volta in questa stagione, considerando anche la pre-season, ci siamo forse trovati un po’ in difficoltà. Torniamo sui dati e ricuciamo il gap”.