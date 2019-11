MotoGP, Sepang, Libere 4: Morbidelli davanti a Rossi e Dovizioso

Yamaha Petronas ancora all'assalto anche nella quarta ed ultima sessione di prove libere del Gran Premio della Malesia, con Franco Morbidelli che si è confermato il più veloce come nella FP3, fermando il cronometro su un tempo di 1'59"600 con una coppia di gomme soft.

La bella notizia, però, è che questa volta ci sono addirittura tre piloti italiani davanti a tutti, perché nella scia dell'ex iridato della Moto2 ci sono anche la M1 ufficiale di Valentino Rossi, che nel finale ha sfruttato una gomma media nuova al posteriore, ma anche la Ducati di Andrea Dovizioso, che ha dato la sensazione di avere un passo interessante.

Quarto tempo invece per Fabio Quartararo con l'altra Yamaha Petronas, distanziato di 373 millesimi dal compagno di squadra, ma a causa di un errorino commesso in occasione dell'ultimo giro, quando se la stava giocando sul filo dei millesimi con "Morbido".

Solo quinto quindi il campione del mondo Marc Marquez, che però a sua volta con la sua Honda è appena 7 millesimi più indietro. Ed è vicinissimo anche Maverick Vinales, che paga poco meno di quattro decimi con la seconda Yamaha ufficiale. In ottica gara, per il momento sembrano loro quelli con le carte migliori da giocare a livello di passo.

Buono poi il settimo tempo della Suzuki di Joan Mir, che ha preceduto il terzetto di Ducati composto da Danilo Petrucci, Jack Miller e Pecco Bagnaia, autore anche di una scivolata ad alta velocità alla curva 5.

Solo 11esimo Alex Rins, che con la sua Suzuki ha preceduto la KTM di Pol Espargaro e l'Aprilia di Andrea Iannone. Rispetto alla mattinata invece ha fatto un passo indietro Johann Zarco, solamente 16esimo con la Honda LCR, a cavallo tra il compagno Cal Crutchlow e Jorge Lorenzo, incappato in una caduta alla curva 1, venendo anche lui tradito dal gradino presente nella via di fuga proprio come il francese nella FP3.