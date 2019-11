MotoGP, Sepang, Libere 3: Morbidelli risponde a Quartararo

Le Yamaha del Team Petronas continuano ad essere le due moto più in palla nel weekend di Sepang della MotoGP. Il record realizzato ieri da Fabio Quartararo è rimasto intatto in una FP3 che ha visto anche cadere qualche goccia di pioggia nei minuti conclusivi, ma solo i due portacolori del team malese sono riusciti a scendere sotto all'1'59" stamattina.

Il più veloce è stato Franco Morbidelli, che è sceso fino a 1'58"761, staccando di 216 millesimi nel turno odierno proprio il compagno di squadra francese, che però è rimasto al comando della classifica cumulativa con l'1'58"576 che aveva realizzato ieri pomeriggio.

In terza posizione risale la Honda del campione del mondo Marc Marquez, anche se il pilota spagnolo è distanziato di poco più di tre decimi e precede di appena 8 millesimi la Yamaha ufficiale di Maverick Vinales, che ancora una volta ha fatto vedere probabilmente le cose più interessanti dal punto di vista del passo.

In quinta e sesta posizione ci sono due Ducati, ma a sorpresa sono quelle del Pramac Racing, con Jack Miller e Pecco Bagnaia entrambi distanziati di poco meno di mezzo secondo e proprio l'italiano bravissimo a piazzare la sua zampata proprio sotto alla bandiera a scacchi.

In settima piazza c'è poi la Suzuki di Alex Rins, ma la grande rivelazione della mattinata è senza ombra di dubbio Johann Zarco: il francese non ci ha messo troppo ad instaurare un buon feeling con la Honda del Team LCR e, nonostante una scivolata alla curva 1, con l'ottavo tempo della FP3 si è guadagnato un posto in Q2.

Cosa che non è riuscita al compagno di squadra Cal Crutchlow, decimo stamattina, ma solo 12esimo nella combinata, ma soprattutto a Jorge Lorenzo, che continua a faticare parecchio con la RC123V ufficiale ed è solo 17esimo.

Gli ultimi due slot che valgono l'accesso diretto alla Q2 sono occupati da Andrea Dovizioso e Valentino Rossi, che dopo essere stati protagonisti di un ottimo venerdì non sono riusciti a migliorarsi nel turno di stamani: il pilota della Yamaha è 12esimo e il ducatista addirittura 14esimo, ma i tempi della FP2 gli sono bastati per staccare il pass per il segmento decisivo della qualifica.

Discorso che non vale invece per Joan Mir, rimasto beffato per appena 15 millesimi nonostante il nono tempo di mattinata, ma anche per l'Aprilia di Aleix Espargaro e per l'altra Ducati di Danilo Petrucci, così come per l'altra RS-GP di Andrea Iannone, che dovranno passare tutte dalla Q1. Discorso che vale anche per tutti le KTM, piuttosto in difficoltà sul tracciato malese: la migliore delle RC16 è quella di Pol Espargaro in 16esima piazza.