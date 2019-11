MotoGP, Sepang, Libere 1: Quartararo record nell'1-2-3 Yamaha

Le Yamaha hanno iniziato forte il weekend del Gran Premio della Malesia, monopolizzando le prime tre posizioni al termine della prima sessione di prove libere, con le due M1 griffate Petronas a fare la voce grossa sulla pista pista di casa.

Il più veloce è stato Fabio Quartararo, che con il suo 1'59"027 ha fatto firmato il nuovo primato del tracciato malese, ritoccando di una manciata di millesimi quello di Dani Pedrosa che resisteva dal 2015. Il tutto, zoppicando ancora un pochino per le consuguenze della caduta nella FP1 in Australia della scorsa settimana.

Non è stato tanto da meno però anche Franco Morbidelli, che con la M1 gemella è riuscito a portarsi in seconda posizione, staccato di soli 83 millesimi. Terzo tempo poi per la Yamaha ufficiale di Maverick Vinales, che paga 191 milleisimi, ma sembra forse quello messo meglio a livello di passo gara.

Il terzetto di testa ha scavato un bel solco con il "time attack", perché Marc Marquez si ritrova a 490 millesimi in quarta posizione: il campione del mondo ha accusato un problema tecnico su una delle sue due Honda nei primi minuti del turno ed ha regalato anche il consueto salvataggio, rimanendo in piedi per miracolo alla curva 2.

Quinto tempo poi per la migliore delle Ducati, che è stata quella del vice-campione del mondo Andrea Dovizioso, 10 millesimi più lento rispetto a Marquez. Il forlivese ha fatto una bella differenza rispetto alle altre Desmosedici GP, visto che Jack Miller è decimo, quasi mezzo secondo più indietro, ma soprattutto Danilo Petrucci è 12esimo, ad oltre un secondo dal #04.

Ad appena 19 millesimi da "Desmodovi" c'è la Suzuki di Alex Rins, ma è stato positivo anche l'inizio del weekend dell'Aprilia, con Aleix Espargaro settimo a poco più di otto decimi. Dopo un turno che lo aveva visto sempre nelle primissime posizioni, è invece arretrato nel finale Valentino Rossi, che si è dovuto accontentare dell'ottavo tempo ad 866 millesimi con la quarta Yamaha.

Il quadro dei piloti che al momento avrebbero accesso diretto alla Q2 si completa poi con il nono tempo di Cal Crutchlow, mentre le altre due Honda sono più distanziate: Johann Zarco è 16esimo, a due secondi, con Jorge Lorenzo 18esimo, ma quasi mezzo secondo più lento.

In difficoltà le KTM: la migliore è quella di Pol Espargaro, che però occupa solamente la 14esima posizione, e anche Miguel Oliveira non ha ancora recuperato dalla brutta caduta di Phillip Island, perché verso la metà del turno lo abbiamo visto applicare il ghiaccio sulla mano destra. Dopo la grande gara in Australia, è attardato anche Andrea Iannone, 17esimo con la seconda Aprilia.