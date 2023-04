MotoGP | Sconforto Quartararo: “Non capisco perché siamo lenti”

A una settimana dal Gran Premio del Portogallo, Fabio Quartararo cercava il riscatto a Termas de Rio Hondo, dove la MotoGP è impegnata questo weekend. L’inizio del Gran Premio d’Argentina però è stato tutto tranne che soddisfacente per il pilota Yamaha, che al termine del venerdì è solamente 14° nella classifica combinata.

La 15esima e la 14esima posizione delle due sessioni non hanno consentito al nizzardo di guadagnare l’accesso diretto alla Q2, pertanto nella qualifica di domani sarà costretto a disputare anche la prima fase. Non un avvio di weekend semplice per El Diablo, che si ritrova a combattere con una Yamaha indomabile, mentre il suo compagno di squadra Franco Morbidelli ha guadagnato l’accesso diretto alla fase decisiva di qualifica.

“La cosa peggiore è che il feeling non è male, ma ci sono tanti problemi al posteriore, soprattutto la velocità in curva non c’è”, spiega Quartararo al termine del venerdì di libere. “Mi sento rigido sulla moto, non guido normalmente, quindi dobbiamo capire perché. Il problema è che il passo è sempre buono, oggi invece, a parte il primo run nelle FP2 in cui era meglio, è sempre stato pessimo. Oggi non avevamo velocità e questo è il problema”.

El Diablo paga dazio anche dal compagno di squadra, che ha agguantato la top 10 e nella giornata odierna ha fatto meglio del francese: “Non è usuale essere dietro Morbidelli, per questo dobbiamo capire cosa succede. Non so perché siamo così lontani e mi sento così male sulla moto. Non abbiamo cambiato molto sulla moto, ma sento che questa non è la mia moto. Al momento è peggio rispetto allo scorso anno. Quando non sai perché vai così lento, è la situazione peggiore”.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Morbidelli più veloce? Possiamo verificare qualcosa, ma alla fine non c’è così tanta differenza. Ovviamente è stato più veloce, e quello che possiamo prendere, lo prenderemo. Ma è più di un decimo, si tratta più di feeling con la moto. Siamo arrivati da Portimao, dove avevamo fatto i test e provato tante cose, invece oggi è stata molto peggio. Lì la qualifica era andata male, ma il passo era per lottare per la top 5. Qui no al momento”, riconosce Quartararo.

Il campione del mondo 2021 sente di non avere le armi per lottare e ciò che ritiene inspiegabile è non capire dove sia il problema: “È difficile, perché non mi è mai capitato di avere questo problema. Di solito perdiamo un po' in frenata perché togliamo il freno motore e siamo un po' più liberi sul posteriore. Oggi, invece, siamo andati più liberi con il freno motore per avere più velocità in curva, ma il problema era più o meno lo stesso. Il posteriore non ha grip e in pratica non abbiamo velocità in curva, quindi cerco di aprire il gas in modo un po' più aggressivo, ma non c'è grip e quindi giro ancora di più. Quindi, non avere velocità in curva in questa pista è ancora peggio, perché anche quando si riprende la gomma continua a girare".

Al rientro nel box dopo la seconda sessione di prove libere, Quartararo era decisamente deluso ed è lo stesso pilota Yamaha a confermarlo al termine della prima giornata del Gran Premio dell’Argentina: "Mi aspettavo molto di più, ad essere sincero, perché se si controlla l'anno scorso nel warm-up avevamo uno dei ritmi più elevati. Giravo in 38, ho fatto lo stesso tempo con 18 giri con la gomma. Non capisco perché siamo così lenti”.