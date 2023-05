MotoGP | Sconforto Quartararo: “Ho deciso di non arrabbiarmi più”

Dall'inizio della stagione, Fabio Quartararo è arrivato a punti solo una volta nella Sprint del sabato. Alla fine, non è riuscito ad aumentare il suo bottino di punti al termine della gara sprint di casa a causa di un'altra caduta, dopo quella di Austin, al nono dei 13 giri previsti per il sabato. Il francese è comunque riuscito a mettere le toppe a una qualifica terminata nella Q1 con il tredicesimo posto per risalire in ottava posizione. Tuttavia, un impegno eccessivo negli ultimi chilometri, quando puntava al settimo posto di Marc Bezzecchi, lo ha fatto finire nella trappola di ghiaia alla chicane Chemin aux Bœufs.

"Ho provato di tutto", ha detto a Canal+. "Purtroppo non era quello che mi aspettavo. La velocità c'era, ma ho cercato di spingere i miei limiti un po' di più. Abbiamo lo stesso problema sull'anteriore, dove non riesco a frenare come al solito. Soprattutto su una pista come questa, è lì che posso fare la differenza. Avevo alcuni piloti davanti a me, quindi potevo vedere dove guadagnavo tempo e così è stato. Mi sono detto: 'Ci provo, vediamo cosa succede', ma purtroppo è andata così e dovremo trovare una soluzione".

Vale la pena notare che, a differenza della maggior parte della griglia, che è partita con una gomma anteriore morbida, Quartararo è partito con una media. Tuttavia, ciò non gli ha impedito di incontrare difficoltà con questa mescola, che ha portato alla sua caduta. "Avevo già problemi con la gomma anteriore, ma ho voluto spingere ancora di più per vedere se stavo davvero dicendo una sciocchezza e se avevo un po' più di margine sull'anteriore", ha rivelato. "Ma non avevo più margine e la cosa frustrante è che ho sbagliato la traiettoria di cinque centimetri, niente di niente, e non hai il diritto di sbagliare. È questo il difficile, essere davvero costanti e non commettere errori".

Se sulla carta la sua partenza può sembrare negativa, viste le posizioni perse (il francese era sedicesimo), Quartararo ha assicurato che in realtà non c'era nulla di mediocre nel suo volo: "La cosa strana è che la partenza è stata buona, purtroppo. È solo che siamo al 'limite del motore' in seconda, terza e quarta, quindi siamo calati un po' fino alla prima curva. Gli altri arrivano più velocemente, anche se noi arriviamo più lentamente, è difficile tenere l'acceleratore al massimo per 15 metri in più".

"E poi è stato soprattutto a causa della scelta della seconda curva, dove ero all'interno, e due o tre piloti mi hanno passato all'interno. Ma per il resto abbiamo avuto una buona impressione: la partenza è stata buona. È dovuto alla mancanza di potenza che abbiamo in seconda, terza e quarta posizione", ha spiegato.

Inoltre, Quartararo ritiene che la sua ascesa in classifica sia dovuta più alle battaglie dei piloti davanti a lui, che gli sono costate tempo, che a un buon ritmo sulla M1. "Sono riuscito a superare Aleix Espargaró, Maverick Viñales e Álex Márquez perché loro tre stavano litigando", ha ammesso, "altrimenti non sarei riuscito a passare e non avrei potuto fare i tre giri veloci che ho fatto".

"Sono riuscito a essere un po' più furbo del solito nei sorpassi. Sapevo che i tre piloti volevano arrivare primi alla curva 9 e solo frenando un po' prima - tutti e tre sono andati un po' larghi - sono riuscito a passare. Ma non è un sorpasso, è solo riuscire a pensare a cosa fare. L'unico sorpasso che sono riuscito a fare è quello su Franco, perché abbiamo la stessa moto e posso preparare un sorpasso. Ma non riesco a preparare nessun sorpasso sugli altri".

Quartararo pessimista sul resto della stagione

Dopo nove gare (cinque sprint e quattro Gran Premi), Quartararo è solo all'undicesimo posto in campionato e ha solo 40 punti. Il pilota della Yamaha è a più di 50 punti dal leader del campionato Pecco Bagnaia, con una pausa di diverse settimane prima del prossimo appuntamento al Mugello. Il Campione del Mondo 2021 ha ancora l'opportunità di brillare sul suolo di casa con la gara di domenica, ma il suo livello di fiducia non può dirsi alto dopo la prestazione di oggi.

"Non direi che sono fiducioso perché abbiamo provato tante cose e niente ha funzionato positivamente", si è rammaricato. "Ma dobbiamo lavorare e trovare una soluzione al più presto. Dopo questa gara avremo tre settimane di tempo ma, purtroppo, gran parte del nostro problema è la potenza. Oggi, l'unica zona di sorpasso per me era la curva 4. Per tutti gli altri, più o meno, la potenza era sufficiente. Per tutti gli altri, più o meno, erano le curve 3, 8 e 9".

Tuttavia, nonostante la difficile situazione che sta vivendo la Yamaha, Quartararo frena la sua frustrazione: "Ho deciso di non arrabbiarmi più, perché questa è la situazione in cui ci troviamo. Purtroppo ho una mentalità da vincitore, ma ora non siamo in grado di lottare per il podio. So che anche se fossi riuscito a fare un ottimo giro proprio il giro prima di cadere... Purtroppo è andata così. Ma per ora, invece di lottare per un decimo posto, preferisco cercare di dare il massimo".

Con Fabien Gaillard