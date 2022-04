MotoGP | Scatta oggi la prevendita dei biglietti per il Mugello

Scatta oggi la prevendita per il Gran Premio d’Italia Oakley che si disputerà all’Autodromo Internazionale del Mugello il fine settimana del 27-29 maggio prossimo. Disponibile dalle ore 15:00 su www.ticketone.it, la vendita continuerà poi anche nei vari punti vendita.

Dopo tanta attesa, il Mugello Circuit torna ad aprire le porte al pubblico, grande protagonista insieme ai piloti in pista dello spettacolo unico del Motomondiale sul tracciato toscano.

Fermo restando la chiara volontà del circuito di aprire l’evento al 100 per cento, in questa prima fase saranno in vendita i biglietti tribune, in conformità alle norme vigenti relative allo stato d’emergenza ancora in vigore fino al 31.03.22.

Appena il nuovo decreto governativo lo consentirà, come da tradizione, sarà disponibile anche la zona prato con l’eventuale accesso dei camper e la possibilità di pernottare all’interno del circuito. Il desiderio è quello di offrire ai nostri clienti questi servizi, in sicurezza e nel rispetto della normativa, per tornare a respirare l’atmosfera unica del tracciato toscano, famoso in tutto il mondo con lo slogan “Al Mugello non si dorme”.

Biglietti Tribuna

Questi i posti tribuna disponibili: Poltronissima Pit Lane, Silver Pit Lane, Silver Biondetti, Centrale Bronze, Poggiosecco, Materassi, Tribuna 58.

Scontistica

Come da tradizione, il Motomondiale al Mugello è una grande festa anche per i giovani e le famiglie; da qui sconti particolari dedicati alle donne, ai giovani e ai giovanissimi.

Fino al 17/4/22, la prevendita prevede sconti del 10% sul prezzo finale.