Guaio Honda: anche Crutchlow deve operarsi allo scafoide

Il fine settimana inaugurale della stagione 2020 della MotoGP si trasforma in un incubo per Honda, che vede due dei suoi piloti infortunati e costretti ad operarsi. Dopo la conferma dell’operazione a cui dovrà sottoporsi Marc Marquez, arriva anche quella dell’intervento chirurgico per Cal Crutchlow. Il britannico, caduto nel warm up di questa mattina, era stato dichiarato unfit poco prima della gara e ha così saltato il primo appuntamento dell’anno.

A seguito della brutta caduta, il pilota LCR è stato trasportato all’ospedale di Jerez, dove gli è stata fatta una TAC che risulta negativa. Appariva però una commozione cerebrale e per questioni di sicurezza è stato dato un riposo di otto ore al pilota, pertanto la sua partecipazione al gran premio era impossibile. Crutchlow era comunque tornato in circuito, ma a fine gara si è recato nuovamente all’ospedale di Jerez, dove ulteriori esami hanno evidenziato la frattura dello scafoide sinistro, infortunio che costringe Crutchlow ad operarsi.

Il portacolori LCR si recherà a Barcellona per sottoporsi ad un intervento che prevede l’inserimento di una piccola placca che permetterà la guarigione. La partecipazione al Gran Premio di Andalusia, in programma il prossimo fine settimana sempre a Jerez de la Frontera, è ancora in forse e tutto dipenderà dalle condizioni post operatorie e di recupero del pilota.

Nel comunicato diramato dal team LCR, Crutchlow spiega la dinamica dell’incidente: “Sfortunatamente questa mattina all’ultimo giro del warm up sono caduto alla Curva 8. Sembra che quando ho frenato sul cordolo, l’anteriore della moto sia scivolato e non sono stato in grado di evitare la caduta. Quella che doveva essere una normale scivolata è peggiorata quando sono finito nella ghiaia e ho iniziato a colpire la testa più volte, in particolare nella zona della faccia. Ero un po’ stordito dopo la caduta e mi faceva male un po’ tutto il corpo, soprattutto le mani”.

“Dopo vari esami al centro medico sono stato portato all’ospedale per una TAC alla testa ed al collo – prosegue Crutchlow – e sono tornato in circuito. Ma con la botta che avevo dato, il Dottor Angel Charte ha pensato che avessi bisogno di otto ore di riposo e penso che abbia preso la giusta decisione. Quando sono tornato in circuito ho iniziato a sentire un po’ di dolore al polso sinistro, quindi ho fatto un’altra radiografia allo scafoide, che è risultato fratturato. Il Dottor Mir mi opererà al polso a Barcellona martedì mattina e tornerò in circuito venerdì, spero scendendo in pista. non vedo l’ora di vedere il team LCR lì e spero di poter lavorare con loro in vista del prossimo weekend”.