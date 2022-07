MotoGP | Santi Hernandez: "Conta che Marquez recuperi, non quando"

Marc Marquez continua il suo percorso di recupero dal quarto intervento chirurgico al braccio destro, infortunato nel luglio del 2020 a Jerez. Questa settimana il pilota catalano si sottoporrà ad una radiografia per valutare l'evoluzione nella sesta settimana successiva all'operazione, effettuata il 2 giugno presso la Mayo Clinic di Rochester, in modo che il dottor Joaquin Sanchez-Sotelo possa verificare che la solidificazione dell'osso stia proseguendo come previsto.

Sarà con queste informazioni in mano che si decideranno i prossimi passi nella riabilitazione del pilota, che al momento non ha previsto una data per il suo rientro, anche se la Honda ha indicato più volte di attenderlo prima della fine della stagione.

Santi Hernandez, che è l'ingegnere di pista di Marquez fin dai tempi della Moto2 e lo ha seguito per tutta la sua avventura in Honda in MotoGP, ritiene che la data del ritorno di Marc non sia la cosa importante in questo momento.

Il podcast "En la Honda", prodotto da Honda Spagna, ha intervistato il responsabile del lato del box di Marquez, chiedendogli quali siano le date che sono state prese in considerazione per il ritorno dell'otto volte campione del mondo.

"Non lo so, e non sta a me parlare di quando tornerà. Non so davvero quando tornerà. L'unica cosa che spero è che torni, e che quando lo farà abbia recuperato", ha detto un cauto Hernandez.

"La cosa più importante è che possa tornare a guidare come ha fatto finora (prima dell'infortunio), che possa tornare a fare ciò che gli piace di più, cioè andare in moto, e che possa divertirsi di nuovo, perché con l'infortunio che ha avuto non si stava divertendo. Per me è la cosa più importante".

"Quando tornerà qui lo aspetteremo, ma non sono io a dover stabilire il momento in cui riapparirà".

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Oltre a tornare e a farlo da recuperato, il secondo aspetto importante è che quando Marc riapparirà possa ritrovare le prestazioni che lo hanno portato a vincere il Mondiale sei volte in sette anni, tra il 2013 ed il 2019.

"I risultati si vedranno, anche se non mi preoccupano neanche quelli. Quello che mi preoccupa di più è che si riprenda e torni a divertirsi in moto, che è quello che gli piace di più. Da lì i risultati saranno una conseguenza", ha detto.

Mentre la Honda spera che Marquez arrivi in tempo per poter intervenire nello sviluppo della RC213V 2023, Hernandez sembra quindi dare la priorità ad altri aspetti.

"L'importante è che prima si riprenda e torni in sella. Se le sensazioni saranno buone, ricominceremo a costruire da lì", ha detto.

"Questo è il modo in cui vedo le cose. Ora non penso se otterremo questo o quello quando tornerà, o se vinceremo. Non penso a questi problemi, bisogna essere realisti e credo che ci siano cose più importanti. Per esempio che come persona e come pilota si riprenda dall'infortunio e che si diverta. Poi vedremo cosa succederà", ha concluso il tecnico catalano.